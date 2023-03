Die Literaturverfilmung “Im Westen nichts Neues” is één van de grote Abräumer bij de Oscar-Verleihung. Gleich vier keer met de Duitse productie, onder anderen als de beste internationale film. De grootste Gewinner des Abends is de sciencefiction-titel “Everything Everywhere All at Once”

Die deutsche Literaturverfilmung “Im Westen nichts Neues” heeft vier Oscars gewonnen. Der Film von Regisseur Edward Berger werd de beste internationale film ausgezeichnet. Preise gabs es auch für Kamera, Szenenbild en Filmmusik. Die Auszeichnung als Bester Film is geslaagd voor Die Produktion Alldings. Die Trophäe ging een grote Abräumer des Abends “Everything Everywhere All at Once”.

Ke Huy Quan nimmt den Oscar voor “Everything Everywhere” in Empfang. (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

De Science-Fiction-Abenteuer van Daniel Kwan en Daniel Scheinert hebben een beroep gedaan op de Betreiberin-wassalons, die ervoor zorgden dat er meer paralleluniversiteit was. Der Film holte insgesamt sieben Auszeichnungen, darunter für die beste Regie. Michelle Yeoh won de Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Brendan Fraser won de Oscar voor Beste Hauptdarsteller. In “The Whale” speelt von Darren Aronofsky de 54-jarigen van een grimmige überweightigen Mann, die de tiener-tegenspeler altijd zal willen.

“Everything Everywhere All at Once” van Sieben Oscars ab

Met seinen four Auszeichnungen geht “Im Westen nichts Neues” in die deutsche Filmgeschichte ein. De Netflix-productie is de eerste keer dat vier jaar werk aus Deutschland, de Oscar als beste internationale film is gemaakt – nach “Das Leben der Anderen” (2007), “Nirgendwo in Afrika” (2003) en “Die Blechtrommel” (1980). Regisseur Berger bedankte sich bei seinem Team und seiner Familie: “Oh Gott, das bedeutet uns so fell.” Deze film werd gemaakt door de bekende Roman von Erich Maria Remarque en werd door de Grauen van de Ersten Weltkriegs gewekt. Insgesamt war “Im Westen nichts Neues” neun Mal nominiert und das erste Deutsche Werk, das ook in der Kategorie “Bester Film” vorgeschlagen war.

“Everything Everywhere All at Once” kreeg een aantal elf nominaties als een grote favoriet in de loop der jaren en werd gevolgd door de rechtbank. Anders gab es een trofee voor het beste originele boek. Auch twee weitere Schauspielpreise ging naar het filmteam: Jamie Lee Curtis won de beste Nebendarstellerin geehrt, Ke Huy Quan als de beste Nebendarsteller.

De prijs voor de beste bewerking van Drehbuch ging een Sarah Polley voor “Women Talking”. Voor de Maskenbild die het team van “The Whale” ausgezeichnet maakte, de preis für visuele effecten gaan en het team van “Avatar: The Way of Water”. De blockbuster “Top Gun: Maverick” werd voor de beste Tongestaltung ausgezeichnet. De Oscar voor het beste kostuumontwerp ging verloren aan Ruth Carter voor “Black Panther: Wakanda Forever”.

Die Verleihung der 95. Academy Awards gemodereerd door Jimmy Kimmel. Der spel in Laufe des Abends auch auf den Eklat vom vergangenen Jahr an. “Ook wir haben strict Richtlinien”, aldus Kimmel zu Beginn des Abends. Als je een echte wort gebruikt, kom je met een Oscar voor de beste Darsteller. Ik ben verliefd op Hollywoodster Will Smith en moderator Chris Rock wegen een gags over deze Frau geohrfeigt en wurde dennoch mit een van de wichtigsten Preise ausgezeichnet, dem Hauptollenpreis für seine Darstellung im Drama “King Richard”.