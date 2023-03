We hebben deze producten onafhankelijk geselecteerd omdat we er dol op zijn, en we hopen dat jij dat ook doet voor deze prijzen. Winkelen met E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!.

Fijne internationale Vrouwendag!

Hoewel we vandaag de vrouwelijke geest en alle vrouwen in ons leven vieren, moeten we elke dag gebruiken als een kans om vrouwen op te beuren en vrouwelijke pioniers aan te moedigen die een verschil maken. Ter ere van Internationale Vrouwendag hebben verschillende merken collecties uitgebracht die zeker de moeite waard zijn om te bekijken.

CASETiFY bracht bijvoorbeeld hun 5e jaarlijkse Internationale Vrouwendag-collectie uit en werkte samen met non-profitorganisatie She’s the First, en doneert $ 5 van elke verkochte case aan onderwijs voor meisjes. Live Tinted heeft ook een lijn vloeibare lipsticks uitgebracht die zijn genoemd om achterbakse opmerkingen over vrouwen terug te vorderen, zoals ‘Bossy’, ‘A Lot’, ‘Loud’ en meer.

Of je nu een gepassioneerde feministe bent of er een in je leven hebt, we hebben een heleboel cadeaus verzameld die vrouwen overal ter wereld in staat zullen stellen om zelfverzekerd en trouw aan zichzelf te blijven. Van sweatshirts en puzzels tot motiverende boeken en actiefiguren, deze feministische vondsten helpen je het hele jaar door de vrouwen in je leven te eren!