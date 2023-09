Vier Frauen werfen dem britischen Komiker Russell Brand Missbrauch und Vergewaltigung vor. Der Ex-Mann von Katy Perry sieht darin eine Medienkampagne und weist die Vorwürfe in einem Video zurück.

Medienberichten zufolge soll der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand über mehrere Jahre hinweg Frauen sexuell missbraucht haben. Laut einer heute Nachmittag veröffentlichten Untersuchung mehrerer britischer Medien werfen vier Frauen der 48-Jährigen vor, sie zwischen 2006 und 2013 sexuell missbraucht zu haben. Katy Perrys Ex-Mann wies die Vorwürfe kategorisch zurück.

Einer in der Sunday Times veröffentlichten Recherche zufolge sagte eine der Frauen, Brand habe sie in seinem Haus in Los Angeles vergewaltigt. Eine andere sagte, sie sei während einer dreimonatigen Beziehung von dem Star sexuell missbraucht worden, als sie gerade 16 Jahre alt war und noch zur Schule ging. Zusätzlich zu den vier Frauen, denen Missbrauchsvorwürfe vorgeworfen wurden, sagten Berichten zufolge auch andere Frauen, Brand habe sie emotional ausgebeutet und missbraucht.

Verteidigungsvideo vor Veröffentlichung

Der Komiker und Schauspieler hatte bereits am Freitag ein Video veröffentlicht, in dem er sagte, dass gegen ihn „sehr schwere Strafvorwürfe“ erhoben würden. „Das lehne ich absolut ab.“ Es handele sich um einen „koordinierten“ Medienangriff gegen ihn. Die Recherche wurde von The Sunday Times zusammen mit The Times und Channel 4 durchgeführt.

Der Komiker fügte hinzu: „Diese Anschuldigungen beziehen sich auf die Zeit, als ich im Mainstream arbeitete, als ich die ganze Zeit in den Zeitungen war, als ich im Kino war und da ich ausführlich in meinen Büchern geschrieben habe, war ich sehr, sehr promiskuitiv. Er fuhr fort, dass in dieser Zeit „die Beziehungen, die ich hatte, absolut und immer einvernehmlich waren“. „Ich war damals immer transparent, fast zu transparent, und das bin ich auch heute.“

Der Ex-Mann der US-Popsängerin Katy Perry begann seine Karriere als Komiker Anfang der 2000er Jahre. Zwischen 2006 und 2013, als die ihm zur Last gelegten Taten stattgefunden haben sollen, befand er sich auf dem Höhepunkt seines Ruhms: Er arbeitete für mehrere britische Fernsehsender und spielte in mehreren Hollywood-Filmen mit.