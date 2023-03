onderschrift wisselen Frederic J. Brown/AFP via Getty Images

Als je ooit aan een jaarlijks project hebt gewerkt – misschien is het een evenement, misschien is het een rapport, misschien zijn het de Academy Awards – heb je waarschijnlijk deelgenomen aan een debriefingproces, waarin verschillende belanghebbenden samenkomen om te bespreken wat er goed ging , wat ging er mis en wat ging er Echt fout. Misschien hield bijvoorbeeld de winnaar van je beste actrice een mooie toespraak, maar de winnaar van je beste acteur stond op het podium en sloeg een beroemde komiek in het gezicht. Het gebeurt.

Deze debriefingsessies zullen er natuurlijk anders uitzien, afhankelijk van de omstandigheden. Maar hun algemene vorm is meestal hetzelfde: positieve punten, negatieve punten, notities voor volgend jaar, misschien een paar shoutouts voor goed uitgevoerd werk. Wat soms over het hoofd wordt gezien, is een niet-sexy, maar cruciaal overzicht van de gemaakte fouten vermeden. Want, zoals iedereen die al jaren bij een jaarlijks project betrokken is, je kan vertellen, hebben slechte ideeën de neiging zichzelf stiekem weer voor te stellen als je ze lang genoeg hebt vermeden.

Overweeg dus dit laatste woord over de Academy Awards van 2023, die zondagavond grotendeels zonder catastrofale schaamte werden afgesloten. Ik zal de voor de hand liggende dingen weglaten – “Niemand werd fysiek aangevallen op het podium”, bijvoorbeeld, of “Niemand kondigde de verkeerde winnaar van de beste foto aan” – ten gunste van de fouten die op een dag opnieuw zouden kunnen worden geïntroduceerd, mochten we dwaas zijn genoeg om onze collectieve waakzaamheid te laten verslappen.

Tijdens de uitzending reikten ze alle prijzen uit.

Het is gemakkelijk om te vergeten dat de Oscars vorig jaar ervoor kozen om verschillende prijzen uit te reiken in eerder opgenomen segmenten, met het ogenschijnlijke doel om de show te versnellen. Dit was een vreselijk idee om basisredenen van fatsoen en kijkbaarheid – ja, mensen vinden het echt leuk om mensen prijzen te zien ophalen voor bijvoorbeeld cinematografie – terwijl ze kijkers ook laten koken voor de filler die de cut heeft gemaakt. Het beroofde ook de uitzending van de Oscars van een sterkte: het is moeilijker voor een show om achter te blijven als je constant terugkeert naar de officiële taak van het uitdelen van trofeeën. Er was zeker vulmiddel in de uitzending van afgelopen zondag (ahem, Kleine Zeemeermin promo), maar het tempo voelde merkbaar sneller dan normaal.

Ze snijden de kleine dingen.

Zoals Glen Weldon destijds opmerkte in NPR’s Oscars-liveblog, zijn de Oscars van dit jaar ver teruggevallen op intro’s – vooral als het ging om clips van de 10 films die waren genomineerd voor beste film. “Overweeg: ze introduceren de genomineerden voor de beste foto van vanavond met een offscreen-omroeper”, schreef Glen. “In de afgelopen jaren is dat werk gedaan door presentatoren. Acteurs die naar buiten lopen, pauzeren, zich bezighouden met stijf geklets van de presentator en vervolgens de genomineerden voor de beste foto introduceren. Het lijkt een kleine aanpassing, maar het is gemakkelijk te scheren, wat, tenminste 10 minuten vrij van deze uitzending?” Dit was een kleine aanpassing met een terecht enorme uitbetaling. Stel je voor dat je elke keer dat je een rit van vier uur maakte, tien keer aan de kant van de weg moest staan ​​en elke keer 60 seconden moest wachten. Stel je dan voor dat je dezelfde rit maakt zonder die tussenstops. Het proces van het screenen van clips stroomlijnen leek niet veel op de Oscaravond, maar het vertegenwoordigde een enorme, verborgen verbetering van de kwaliteit van leven.

Ze lieten filmpjes zien! Ze lieten filmpjes zien! Ze lieten filmpjes zien!

De afgelopen jaren hebben Oscar-producenten af ​​en toe geprobeerd tijd te winnen door clips van de genomineerde uitvoeringen over te slaan – soms door simpelweg namen op te sommen, soms door een presentator te laten uitbarsten over de grootsheid van elke genomineerde. Je zou denken dat de Academy Awards de waarde kennen van tonen in plaats van vertellen, maar deze fout sijpelt om de paar jaar steeds weer naar de oppervlakte. Het tonen van clips bevestigt de waarde van het genomineerde werk, geeft een onbekend publiek een idee van de films die ze misschien nog willen zien, en, misschien wel het meest relevant voor de interesses van de Oscars, viert de ontzagwekkende kracht van de films meer dan een miljoen “A Salute Naar de film!” montages ooit zouden kunnen.

Ze vermoordden de microfoons van het publiek tijdens het “In Memoriam” -segment.

Telkens wanneer je een muzikant een nummer laat spelen terwijl de namen van de onlangs overleden persoon voorbij scrollen, loop je het risico dat het evenement verandert in een smakeloze training van de Applause-O-Meter. Je kon dit jaar af en toe een applaus horen – vermoedelijk opgepikt door de microfoon van Lenny Kravitz – maar het was gemakkelijk te missen. Op een vermijdbare catastrofe, met succes vermeden!

Natuurlijk maakten deze Oscars nog andere fouten, waaronder inconsistent gebruik van het orkest om mensen van het podium af te spelen en de aandrang van de Academie om opnieuw een nummer van Diane Warren te nomineren. Maar dit jaar voelde toch als vooruitgang.

