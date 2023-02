Nadat Jen Harding, het personage van Applegate, haar man verliest bij een auto-ongeluk, sluit ze een vriendschap met Judy Hale (Linda Cardellini), die zegt dat ze haar verloofde verloor aan een hartaanval. Het wordt echter al snel duidelijk dat Judy’s verleden niet precies is wat het lijkt.

In de loop van de drie seizoenen heeft Applegate, die ook uitvoerend producent is van de serie, verschillende nominaties ontvangen voor haar werk, waaronder drie Emmy-nominaties en vier SAG Award-nominaties. De actrice werd tijdens het laatste seizoen gediagnosticeerd met multiple sclerose en Cardellini heeft onlangs onthuld hoe het voor hen was om hun slotscène te filmen.

“We hadden het heel moeilijk om afscheid te nemen”, vertelde Cardellini De Hollywood-reporter. “Jen en Judy, en Linda en Christina huilden een paar hele grote tranen. Ik denk dat wat je in de show ziet, is dat Christina absoluut zo briljant is als ze ooit is geweest, en ze is gewoon een ongelooflijke actrice. Ze kan echt alles .”