Viele Zukunftsfragen – MotoGP: begin met groot poker

Die Motorrad-WM werd voor het eerst tot augustus in de zomerpauze. Einige Piloten müssen ihre Wunden lecken. Viele Zukunftsfragen sind offen.

Zomerstop voor de MotoGP? Na ja! Het is een zwarte keine Rennen, hinter den Kulissen gibt es aber oneiniges zu disputieren. Die offenen Fragen … Wie krijgt Vize-Weltmeister Fabio Quartararo nach seinem Sturz in Assen? Eerst bij Laufen gestürzt, dan bij Rennen. Eine Zehe is kapot. Zo kaal, dat de Yamaha-Pilot am Montag opereert wurde. Wird Marc Márquez wieder fit, verlässt er Honda, en wechselt is gar z KTM? Der Spanier ist mit einer Rippenfraktur ordentlich dient. Op Silverstone (6 augustus) met acht jaar Weltmeister, is de actie van het Sorgenkind van de MotoGP, hoe dan ook geschikt. Maar er is frustratie, dat Honda-Maschine aan de limiet zit. Sein Vertrag bei Japanern läuft noch bis 2024. Gerüchten zufolge soll sein Manager ihn aber schon bei others Herstellern anbieten. Ob Márquez bij Honda bleek, is beledigd. Teammanager Alberto Puig zei beledigend: „Ich möchte glauben, dass er bleibt, aber ich habe keine Glaskugel.” Maar als Oostenrijks-Rennstall gibt es 2024 eigentlich keinen freien Platz für ihn. Bekommt KTM ein drttes Team, en is de möglich?Weil alle Fahrerplätze (Binder, Miller, Espargaro en Fernandez) besetzt, werd immer wieder spekuliert, ob KTM mit onem weiteren Privatteam einsteigt. Maar sterft ist aktuell aufgrund der Regelung nicht möglich. Nur ein Werksteam kon aan de slag – de kans is groot dat er kandidaten zijn. Er is wonderkind Pedro Acosta op een plein in de MotoGP? Een team voor KTM was interessant in de loop van de tijd. De Österreicher brauchen op een Platz voor Pedro Acosta. Der Moto2-Fahrer dringt regelrecht door in die Königsklasse. Wanneer de KTM de meeste keinen Platz in één MotoGP-team kan worden aangeboden, kan het „Wunderkind“ worden verhandeld met andere teams. Dat zal met KTM keiner zijn. Auch deshalb ist cllar: Das wird hinter den MotoGP-Kulissen einrichtig heißer Sommer!

Viele Zukunftsfragen – MotoGP: begin met groot poker

Austria News