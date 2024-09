Wie de brandweer Essen van de WDR mitteilte ook was, bracht 17 uur door in twee woonvertrekken in de stad Altenessen en Stoppenberg in de buurt van enkele minuten durende gevechten. Zij zullen immers actief zijn als er 29 personen verdwalen, maar er zullen wel twee kinderen aanwezig zijn. In Katernberg vindt u een Transporter in een Geschäft.

Viele Verletzte bij Branden in Essen

Alle verloren personen werden naar Krankenhäuser in Essen gebracht. Een deel van de kinderen bleef na Duisburg alleen achter met manlief. Je zult tenslotte in leven kunnen blijven in je leven. De Brandenkonnten von der Feuerwehr waren gelöscht.

Indien u een bericht wenst te ontvangen, kunt u eenvoudig zaken doen in Katernberg, maar ook met uw eigen merk. Gebruik een transporter in een laadruimte. Niemand zou teleurgesteld zijn. Een Tatverdächtiger kon een feest vieren. Wie en de Taten met andere zusterhangers zijn, is niet duidelijk. Als Anfangsverdacht ermittelt de Polizei wegen Brandstiftung.

Unsere Quellen: