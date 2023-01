Viele Tote bei Explosion in Moschee in Pakistan | Aktuelles Asien | DW

Bei einem mutmaßlichen Angriff auf eine Moschee in Pakistan sind Dutzende Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden gibt es mindestens 32 Tote und mehr als 140 Verletzte. Mehrere von ihnen wurden in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht. „Es kommen immer mehr Leichen herein“, sagte ein Sprecher des Krankenhauses. Die Explosion ereignete sich während des Mittagsgebets in der Großstadt Peschawar im Nordwesten des Landes. Die Moschee befindet sich in einem Gebäude, in dem sich auch das Hauptquartier der Provinzpolizei und eine Abteilung zur Terrorismusbekämpfung befinden, sagte der Polizeichef von Peschawar, Ijaz Khan.

Sanitäter bringen die Verletzten ins Krankenhaus

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete von Rettungskräften, die die Toten in einen Krankenwagen trugen. Demnach sind Dach und Wände der Moschee teilweise eingestürzt. Nach Angaben der Polizei waren noch viele Gläubige in dem Gebäude eingeschlossen. Schwere Maschinen und Feuerwehrleute suchten die Trümmer nach Überlebenden ab.

Laut Polizei ereignete sich die Explosion in der zweiten Reihe von Gläubigen. Bombenexperten prüfen nun die Vermutung, dass es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt haben könnte.

Hintergründe noch unklar

Wer dafür verantwortlich ist, war zunächst unklar. Im März verübte ein Selbstmordattentäter der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) einen Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in Peschawar, bei dem 64 Menschen getötet wurden. Es war der verheerendste Anschlag in Pakistan seit 2018. Auch der pakistanische Zweig der radikalislamischen Taliban, der unter dem Namen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) agiert, ist in der Region aktiv.

Sicherheitskräfte sichern die Moschee nach der Explosion

In Peschawar verübten TTP-Kämpfer 2014 ein Massaker: Sie überfielen eine Schule auf der Suche nach Kindern von Armeeangehörigen und töteten fast 150 Menschen, die meisten davon Schulkinder.

cwo/ste (dpa, afp, rtr)