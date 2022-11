Viele Russen fliehen mitten im Krieg nach Deutschland.

Der neue Botschafter der Ukraine in Berlin, Oleksii Makeiev, hat vor Angriffen auf Ukrainer in Deutschland gewarnt und ein Einreiseverbot für Russen gefordert. Gleichzeitig zeigte er sich in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag) überzeugt, dass Deutschland bald Kampfpanzer an die Ukraine liefern könne.

„Andere Länder verweigern Russen die Einreise. Ich appelliere an sie

Bundesregierung, dasselbe zu tun», sagte Makeiev. Er sprach in diesem Zusammenhang von einem „ernsthaften Sicherheitsrisiko“. „Die Russen, die nach Deutschland kommen, tun das nicht aus Protest gegen den Krieg“, sagte der Diplomat. „Sie wollen einfach nicht im Krieg sterben.“

Er rechnete mit der Lieferung von Kampfpanzern aus Deutschland.

„Wir haben Grund zur Hoffnung, dass die Entscheidung getroffen wird, Leopard 2 von Deutschland direkt in die Ukraine zu liefern“, sagte Makeiev. Die Ukraine braucht diese Panzer. „Und es ist Zeit aufzuhören, darüber zu reden, Russland nicht provozieren zu wollen.“ Deutschland habe mit der Lieferung des Iris-T-Raketenabwehrsystems „Führung gezeigt“. „Und wir erwarten diese Führungsrolle auch in anderen Waffensystemen.“