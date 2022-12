Viele offene Fragen nach Schüssen und Geiselnahme in Dresden | Aktuell Deutschland | DW

Dennoch bleiben nach der Geiselnahme in Dresden vor Weihnachten noch viele Fragen offen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Warum der Täter eine Waffe hatte, ist unklar. Der 40-Jährige tötete am Samstag zunächst seine Mutter, schoss dann auf Räume eines Radiosenders und verschanzte sich mit zwei Geiseln in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Er wurde tödlich verletzt, als er von Spezialeinheiten der Polizei angegriffen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass er psychisch krank war. Die Geiseln blieben körperlich unverletzt.

Täter versucht, in Radiosender einzudringen

Der erste Tatort am Samstagmorgen war ein Mehrfamilienhaus im Quartier Prohlis. Laut Polizei tötete der Täter dort seine 62-jährige Mutter. Gegen 7.20 Uhr fand die Polizei die leblose Frau. Anschließend versuchte er, mit Waffengewalt in die Innenstadt beim Sender Radio Dresden einzudringen und gab dabei Schüsse ab. Dabei hatte er das neunjährige Kind eines Freundes dabei. Nachdem er die Räumlichkeiten des Senders nicht betreten konnte, habe er durch ein Loch in der Tür geschossen, berichtete der Geschäftsführer von Radio Dresden. Laut Polizei konnten sich die Mitarbeiter der Station in Sicherheit bringen.

Der dritte Tatort war die nahegelegene Altmarkt-Galerie in Dresden. Dort verschanzten sich der Mann mit dem Kind und ein Mitarbeiter als weitere Geisel im Büro. Nach Angaben der Polizei wählte er von diesem Büro aus die Notrufnummer 911. Beamte sollen jederzeit mit ihm in Kontakt bleiben können. Die Polizeidirektion Dresden rief daraufhin Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen herbei und sperrte das Gelände der Altmarkt-Galerie ab. Auch der berühmte Striezelmarkt, einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands, wurde geschlossen.

Noch keine Angaben zum Motiv des Täters

„Im weiteren Verlauf hörten die Einsatzkräfte Schüsse aus dem Büro und es gab einen vorbereiteten Notzugang. Die Beamten mussten eine Tür gewaltsam öffnen“, teilte die Polizei mit. Beamte hätten ihre Schusswaffen eingesetzt, der Täter habe eine scharfe Pistole bei sich gehabt.

Die Polizei sperrte die Altmarkt-Galerie und den Striezelmarkt ab

Zum Motiv des mutmaßlichen Täters sagte die Polizei, das psychische Verhalten des Mannes sei sehr auffällig. Sonst ist nichts ersichtlich. „Die Abwicklung des Vorgangs und die Ermittlungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen“, teilte die Polizei mit. Insgesamt waren rund 300 Beamte im Einsatz.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) dankten den Einsatzkräften für ihr schnelles und umsichtiges Handeln. Er sei entsetzt über die Tat eines mutmaßlich psychisch gestörten Einzeltäters und erleichtert, dass die Polizei die beiden Geiseln unversehrt befreien könne, sagte Schuster.

nob/haz/ww (dpa, mdr)