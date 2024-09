Heim Panorama

Aus: Christoph Gschoßmann

Drücken Teilt

Die Tourismusbranche auf Mallorca ist in Aufruhr. Im Sommer kam es zu großen Demonstrationen, nun schlagen Gastronomen Alarm.

Palma – Krise auf Mallorca: Auf der spanischen Urlaubsinsel stehen nach der schlimmsten Saison seit Covid Hunderte Bars und Restaurants vor der Schließung. Das berichtete der Restaurantverband PME-Restauración. Drei Hauptfaktoren sollen den Gastronomen das Leben schwer machen: der Mangel an qualifiziertem Personal, steigende Personal- und Tätigkeitskosten sowie Umsatzrückgänge.

Mallorca-Touristen geben ihr Geld nicht mehr so ​​leicht aus

Doch Geld sei nicht mehr so ​​leicht zu finden, schrieb die Mallorca MagazineDie Ersparnisse aus der Corona-Pandemie seien im vergangenen Superjahr aufgebraucht, höhere Flug- und Hotelpreise belasteten die Urlaubskassen. Darunter litten Taxis, Autovermietungen, Restaurants, Geschäfte und Reiseveranstalter, schrieb die Zeitung. Diese Branchen hätten von 15 bis 20 Prozent weniger Umsatz gesprochen.

„Mallorca steht nicht zum Verkauf!“ steht auf einem Plakat bei einer der Protestkundgebungen gegen den Massentourismus auf Mallorca. © Clara Margais/dpa

Laut Verbandspräsident César Amable hat der Anstieg der Reise- und Unterkunftspreise seinen Sektor und andere Säulen des ergänzenden Angebots, wie den Handel, in diesem Sommer hart getroffen. „Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer wurde verkürzt und die Budgets der Touristen wurden begrenzt, was die außerordentlichen Ausgaben der Reise belastet, eine Situation, die letztendlich die am wenigsten profitable Saison der letzten Jahre bestätigt hat, abgesehen von einer Pandemie“, sagte er.

Besucherzahlen steigen seit Corona wieder rasant

Die Besucherzahlen in Spanien waren viele Jahre lang rasant gestiegen, bevor die Corona-Pandemie eine Pause brachte. Seit 2022 jagt jedoch ein Rekord den nächsten. Zwar kam es zu großen Protesten gegen den Massentourismus, bei denen Touristen unter anderem beschimpft und mit Wasserpistolen „erschossen“ wurden, doch dieser Entwicklung tat dies keinen Abbruch.

Beachclub auf Mallorca stürzt ein: Mindestens vier Tote, 16 Verletzte – die Bilder vom Ballermann-Unglück Fotogalerie anzeigen

In Urlaubshochburgen wie Mallorca, Barcelona, ​​Málaga und den Kanaren, aber auch in kleineren Städten kam es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Demonstrationen. Die rasant wachsende Wohnungsnot, die auch auf die Zunahme an Ferienhäusern zurückgeführt wird, erzürnt vor allem die Einheimischen – aber auch Staus, Lärm und Dreck.

Mallorcas Gastronomen fordern Tarifvertrag für Restaurants

Restaurantbesitzer fordern nun die Schaffung eines separaten Tarifvertrags für Restaurants, der ihre Bedingungen von denen der Hotellerie unterscheidet, wie es in anderen Regionen Spaniens wie La Rioja, Madrid und Guipúzcoa bereits auf Provinzebene geschieht.

Auf Mallorca wächst der Frust über den Massentourismus. (Archivfoto) © Clara Margais/dpa

Hoteliers sagen jedoch, Gehaltserhöhungen seien in einem Sektor, dessen Umsatz in dieser Saison im Vergleich zur letzten Saison um rund 20 Prozent zurückgegangen sei, nicht finanzierbar. Sie erklärten, dass der Tarifvertrag die Personalkosten seit 2018 um 25,3 Prozent erhöht habe, während die Menüpreise im gleichen Zeitraum um 10 Prozent gestiegen seien.

„Es gibt eine große Kluft zwischen Hotels und Restaurants; ich finde es sehr gut, dass Hotels die Preise so weit erhöhen können, wie sie wollen, aber es gibt viele Dinge, die uns unterscheiden“, sagte Amable. Die Einnahmeausfälle werden wahrscheinlich zur vorzeitigen Schließung vieler Betriebe in den Touristengebieten Mallorcas und des restlichen Archipels führen. Ohne ein neues Abkommen sieht er eine „sehr schlechte Zukunft“ für die Gastronomen. Die Restaurants würden „stranguliert“ und die Situation habe sich „erheblich verschlechtert“. In diesem Jahr stürzte auf Mallorca ein Restaurant ein und begrub eine junge Mutter aus Deutschland unter sich.

Der Tourismus bleibt für Mallorca von entscheidender Bedeutung

Auf den Balearen leben knapp 1,2 Millionen Menschen. Nach Angaben des spanischen Statistikamtes INE kamen im vergangenen Jahr 18 Millionen Urlauber dorthin, davon 4,6 Millionen aus Deutschland und 3,4 Millionen aus Großbritannien. Der Tourismus ist für Mallorca lebenswichtig: Die Branche macht 45 Prozent der Wirtschaftsleistung der Insel aus.

Trotz der zunehmenden Proteste gegen den Massentourismus besuchen in diesem Jahr so ​​viele Menschen aus dem Ausland Spanien wie noch nie. Bis zum 31. Juli sei die Zahl dieser Besucher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund zwölf Prozent auf den Rekordwert von fast 53,4 Millionen gestiegen, teilte das nationale Statistikamt INE in Madrid mit. Die Ausgaben der Touristen und Geschäftsreisenden seien sogar um fast 19 Prozent auf rund 71,1 Milliarden Euro gestiegen. (cgsc mit dpa)