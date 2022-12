Viele Ersthelfer haben mit PTBS zu kämpfen. Begrenzte Forschung deutet darauf hin, dass Psychedelika helfen können

Weißer Mantel Schwarz Art.-Nr26:30Ersthelfer-Psychedelika Ketamin half einem Polizisten, ein Kindheitstrauma zu überwinden. Einige Experten sagen, dass Psychedelika Menschen mit PTBS helfen könnten, aber es bedarf noch viel mehr Forschung.

Jas Kainth wollte nicht durch die Türen des Gebäudes des psychologischen Dienstes der Polizei von Calgary gehen. Kollegen nannten es jahrelang „Dr. Bonkers“.

Aber er schlief nicht. Es fehlte ihm an Empathie. Und er dachte an Selbstverletzung.

„Als ich tatsächlich Hilfe suchte und entschied, dass es an der Zeit ist, nutzte ich tatsächlich die Illusion eines Gesundheitschecks, um mit psychologischen Diensten zu sprechen“, sagte er Dr. Brian Goldman, Moderator von CBC Weißer Mantel, schwarze Kunst.

„Als ich mich hinsetzte, sagte ich: ‚Nur damit du es weißt, ich möchte deine Zeit nicht verschwenden. Ich bin nicht wegen des Gesundheitschecks hier. Ich brauche Hilfe und hier brauche ich Hilfe.“

Kainth, der jetzt Stabsfeldwebel bei der Polizei von Calgary ist, sagte, er brauche Hilfe, nachdem er einen Vorfall während seiner Arbeit in der Kindesmissbrauchsabteilung bearbeitet hatte, etwas, über das er noch nicht öffentlich sprechen konnte.

Er würde erfahren, dass er in einer sogenannten Trauma-Negativschleife steckte. Obwohl es möglicherweise durch den Fall von Kindesmissbrauch ausgelöst wurde, reichten seine Wurzeln bis zu dem Zeitpunkt, als er selbst im Alter von sechs Jahren sexuell angegriffen wurde.

Kainth sitzt auf einem der Stühle im The Newly Institute, einer Klinik für psychische Gesundheit in Calgary. (Brian Goldman/CBC-Nachrichten)

„Es hat sich einfach zusammengesetzt und zusammengesetzt und zusammengesetzt“, sagt er.

„Also, wann immer ich Stress ertragen musste, wie zum Beispiel ein Interview mit einem Opfer von Kindesmissbrauch, würde ich mich davon distanzieren und mich nur auf die Arbeit konzentrieren, die erledigt werden musste … Ich habe mein Bestes versucht, es wegzuschieben und weiterzukämpfen und die Arbeit wie alle anderen zu erledigen von mir erwartet.“

Bei Kainth wurde eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) diagnostiziert. Er versuchte, Therapeuten aufzusuchen, aber es funktionierte nicht.

„Ich habe es benutzt und es hat geholfen“

Nachdem er über Ketamin gelesen hatte, wandte er sich an die Mitarbeiter des Newly Institute in Calgary, um in der ersten Kohorte eines intensiven, vierwöchigen ambulanten Programms zu sein, das die Kombination von Ketaminbehandlungen mit Therapie beinhaltete.

Ketamin, ein Anästhetikum, das einst eine Partydroge war, wurde gezeigt für manche als Antidepressivum wirken.

„Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, ich habe noch nie Marihuana geraucht, ich habe noch nie ein alkoholisches Getränk ausgetrunken“, sagt Kainth. „Ich ging von null auf ‚Ich werde ein Psychedelikum nehmen, das meinen Geisteszustand verändern wird.‘

„Aber das ist Verzweiflung. Ich habe es benutzt und es hat geholfen – und ich bin hier.“

Obwohl Kainth feststellte, dass Ketamin für ihn funktionierte, gibt es immer noch begrenzte wissenschaftliche Forschung über die Verwendung von Psychedelika in der klinischen Langzeitbehandlung.

Aber Kliniker und Forscher untersuchen, ob dies ein neuer Weg sein könnte.

„Trauma nach Trauma“

Seit letztem Jahr arbeiten die Mitarbeiter des Newly Institute mit Ersthelfern wie Kainth und Veteranen mit komplexen psychischen Problemen zusammen.

„Viele haben einfach ein Trauma nach dem anderen“, sagt Dr. Robert Tanguay, Chief Medical Officer und Mitbegründer von The Newly Institute, einem privaten, gewinnorientierten Netzwerk von Kliniken für psychische Gesundheit.

Deshalb sagt er, es sei wichtig, mit der Behandlung von Unfalltrauma zu beginnen, sich aber auch auf die früheste Traumaerinnerung eines Patienten zu konzentrieren.

Eine Möglichkeit, wie die Mitarbeiter des Therapiezentrums dies tun, ist ein intensives ambulantes Programm, das Ketaminbehandlungen mit Psychotherapie kombiniert.

„Was Ketamin ist – und was wir vielleicht über Psilocybin und MDMA lernen werden – sie sind Katalysatoren“, sagt Tanguay und fügt hinzu, dass Ketamin helfen kann, die Symptome einer Depression zu reduzieren.

„Sie können den Kampf oder die Flucht sofort abschalten, damit jemand atmen kann.“

Die klinische Anwendung von Psychedelika zusammen mit Psychotherapie ist ein wachsendes Forschungsgebiet für die PTBS-Behandlung, insbesondere unter Ersthelfern.

Und Studien haben gezeigt, dass Ersthelfer überdurchschnittlich häufig an PTBS erkranken.

Neun Prozent der Kanadier bekommen irgendwann in ihrem Leben eine PTBS, laut einer Studie aus dem Jahr 2018 . Bei den Polizisten sind es laut einer von zwei Polizeidienststellen zitierten Studie eher 29 Prozent das Zentrum für Sucht und psychische Gesundheit .

Dr. Peter Silverstone, Professor für Psychiatrie an der University of Alberta und Autor von Das Versprechen der Psychedelika, warnt davor, dass der Prozentsatz der Ersthelfer mit PTBS in Studien stark variieren kann. Aber er stellt fest, dass es oft ein beträchtlicher Prozentsatz ist.

„Es ist eine sehr bedeutende Minderheit“, sagt er.

Experten sagen, dass bei dieser Bevölkerungsgruppe auch das Risiko von Suizid oder Drogenkonsum besteht. Und viele Ersthelfer mit PTSD erleben ihre traumatischen Erinnerungen oft noch einmal, erklärte Dr. Ruth Lanius, Professorin für Psychiatrie und Direktorin der PTSD-Forschungseinheit an der Western University.

„Sie werden von diesen Wiedererlebensepisoden geplagt, in denen sie das Gefühl haben, wieder am Ort des Traumas zu sein“, sagte sie. „Sie haben wirklich Schwierigkeiten, in der Gegenwart zu sein; oft vermeiden sie ihre Gefühle, weil sie so intensiv sind.“

Sie sagt, einige hätten ein Kindheitstrauma, aber andere könnten mit Schuld oder Scham zu kämpfen haben, weil „sie nicht mehr tun konnten“.

„Dies tritt oft zum ersten Mal auf, wenn Personen in dieser Bevölkerungsgruppe Kinder sterben sehen oder Kinder nicht retten können“, sagte sie. „Das bringt die PTSD oft in den Vordergrund, finde ich.“

Eine frühe Forschungswelle und große Geldspritzen von Investoren haben eine Renaissance der Psychedelika ausgelöst. (Duk Han Lee/CBC News Graphics)

Silverstone sagt, dass es nur sehr wenige Behandlungen für PTBS gibt, die wirksam sind.

Deshalb seien viele von der Möglichkeit von Psychedelika fasziniert, sagte er, aber er erkennt an, dass auf diesem Gebiet noch viel Forschungsbedarf besteht.

„Wenn ich ein Familienmitglied hätte, das an PTBS leidet und sie die Möglichkeit hätten, dies auszuprobieren, würde ich es ihnen empfehlen. Aber ich würde auch sagen, dass unsere Evidenzbasis immer noch ziemlich dünn ist“, sagt Silverstone.

Autoren von kürzlich eine Studie Die in der Zeitschrift Cureus veröffentlichte Studie stellte fest, dass PTBS-spezifische klinische Studien „immer noch rar“ sind.

Sie fuhren fort, dass Psychedelika „eine revolutionäre Methode zur Behandlung von PTBS“ sein könnten, aber dass mehr Forschung erforderlich ist, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit als Behandlung herauszufinden – und für wen sie am besten funktionieren würden.

Lanius sagt, dass es neue Beweise dafür gibt, dass Psychedelika hilfreich sind, betont aber, dass sie nicht für jeden funktionieren.

„Es ist unwahrscheinlich, dass es die Antwort auf alles ist – nichts ist es“, sagt sie. „Aber je mehr Behandlungen wir haben, desto mehr können wir diese Behandlungen personalisieren, insbesondere in dieser beträchtlichen Bevölkerungsgruppe, die nicht auf die Mainstream-Behandlungen anspricht.“

Kanada ein Forschungsführer

Die laufende Forschung zu anderen Psychedelika wie Psilocybin oder Methyl​enedioxy​methamphetamin (MDMA) als Behandlung für Menschen mit PTBS steckt noch in den Anfängen.

Silverstone, der letztes Jahr an der Gründung des biopharmazeutischen Unternehmens Zylorian beteiligt war, erwartet in etwa zwei bis drei Jahren definitivere Beweise für diese Medikamente.

Provinzregierungen in Alberta, British Columbia und Ontario investieren bereits in die psychedelische Forschung, sagt er.

„Kanada ist führend, weil Amerika bei dieser Art von Forschung so viele Beschränkungen hat, dass es kanadischen Unternehmen ermöglicht, in den Vordergrund zu treten“, sagt er.

Und das Newly Institute ist eines davon. Tanguay und das Newly Institute haben gerade eine Vereinbarung mit WorkSafeNB in ​​New Brunswick unterzeichnet, um zu untersuchen, wie Ketaminbehandlungen Arbeitnehmern helfen können.

„[Our] Endziel ist zu bekommen [them] zurück zu einem gesunden Leben, gehen Sie zurück an die Arbeit und bauen Sie Resilienz auf, damit dies so bleibt“, sagt Tanguay.

Und Kainth sagt, dass es ihm nach Abschluss des ersten ambulanten Programms in der Klinik jetzt besser geht. Aber er arbeitet immer noch an seinem Trauma.

Ketamin hat ihm geholfen, Menschen anders zu sehen, sagt er, und hat seinen Umgang mit Menschen als Polizist verändert.

Er sagt, es gab viel Vorbereitung, Behandlung und Unterstützung, um ihn an den Punkt zu bringen, an dem er endlich mitteilen kann, was mit ihm passiert ist.

„Meine Motivation, mich zu melden, besteht darin, eine Person wissen zu lassen, dass sie nicht allein ist.“