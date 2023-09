Viele Dörfer in Griechenland warten nach Unwettern auf Hilfe

In den Überschwemmungsgebieten in Griechenland rettete die Feuerwehr Hunderte Menschen aus den Wassermassen. Doch noch immer sind viele Dörfer nach den schweren Unwettern von der Außenwelt abgeschnitten. Nun ist auch das Militär im Einsatz.

Überschwemmungen, Erdrutsche und gebrochene Dämme: Im Zentrum Griechenlands kämpfen die Einsatzkräfte mit den Folgen eines Sturms. „Die Ebene von Thessalien hat sich in einen riesigen See verwandelt“, sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber ERT. Die Maßnahmen, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen, gestalteten sich schwierig.

Dutzende Menschen wurden per Hubschrauber von den Dächern ihrer Häuser gerettet. Mindestens drei Dörfer konnten nicht mehr erreicht werden und die Bewohner riefen Radiosender an und baten dringend um Hilfe. Nach Angaben der Feuerwehr wurden rund 60 Menschen per Hubschrauber in Sicherheit gebracht.

Einige Medien berichteten, dass sie die Nacht und den größten Teil des Tages ohne Nahrung und Wasser auf den Dächern verbrachten. Nach Angaben der Behörden konnten die Hubschrauber, die die Rettungsarbeiten in der Gegend um die Stadt Karditsa fortsetzten, wegen häufiger Blitze zunächst nicht eingesetzt werden.

Hunderte Menschen wurden gerettet

Auch in anderen Teilen der Region Thessalien versucht die Feuerwehr, trotz weggeschwemmter Straßen entlegene Gebiete zu erreichen. Dementsprechend sind auch Fachkräfte der Wasserrettung und Taucher der Katastrophenschutzeinheiten sowie Soldaten an den Einsätzen beteiligt.

Die Leiche eines Mannes, der am Mittwoch als vermisst gemeldet wurde, wurde aus einem Fluss geborgen. Stunden später entdeckten Feuerwehrleute die Leichen zweier Frauen in der Gegend von Karditsa. Dadurch stieg die Zahl der Todesopfer durch die Flut auf sechs. Weitere sechs Personen wurden als vermisst gemeldet. Der griechische Minister für Klimakrise und Katastrophenschutz, Vassilis Kikilias, sagte, bisher seien mehr als 885 Menschen gerettet worden. Für den Rest des Tages wurde Regen vorhergesagt.

Rund 700.000 Einwohner betroffen

Griechenland wurde seit Montagabend vom Sturm „Daniel“ heimgesucht. Besonders in der Region Thessalien fielen heftige Regenfälle. Dort leben rund 700.000 Menschen – fast alle von ihnen seien von der Flut betroffen, teilten die Behörden mit.

Das Wasser hat das Land inzwischen fast in zwei Teile geteilt: Seit Dienstagabend ist die wichtigste Autobahn zwischen Athen und Thessaloniki auf einer Strecke von 200 Kilometern gesperrt. Thessalien gilt als die Kornkammer Griechenlands. Was das extreme Wetter für die Ernte bedeutet, ist noch unklar. Die meisten Felder sollten zerstört werden.

Angesichts der dramatischen Lage hat Premierminister Kyriakos Mitsotakis seine geplante Rede zur Wirtschaftslage verschoben. Stattdessen will er am Wochenende die Überschwemmungsgebiete besuchen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er ordnete den Einsatz des Militärs in den betroffenen Regionen an.

Zu den Einheiten gehört auch eine Marinebrigade, die in der Nähe des völlig schlammigen Hafens von Volos stationiert ist. Laut Regierungssprecher Pavlos Marinakis soll das Militär mit schwerem Gerät wie gepanzerten Fahrzeugen helfen, die bis in die abgelegenen Dörfer vordringen können. Darüber hinaus sollen Militäringenieure dort, wo Brücken eingestürzt sind, provisorische Brücken errichten.

Bewohner sollen entschädigt werden

In Larisa, der Hauptstadt der Region Thessalien, wurde ein Krisenstab eingerichtet. Nach Angaben des Regierungssprechers geht es vor allem um die Rettung der Menschen in der fast vollständig überschwemmten Region.

Nach Angaben der Regierung sollen die Reparaturarbeiten an der Infrastruktur in Thessalien beginnen, sobald der Regen nachlässt. Innenminister Niki Kerameus teilte dem Fernsehsender Skai mit, dass die Behörden mit der Bestandsaufnahme der Schäden begonnen hätten. Den betroffenen Bewohnern werde „eine Entschädigung gezahlt“, versicherte sie.

Regierung: Dieses Phänomen hat noch nicht erlebt

Regierung und Experten stufen die Regenmengen, die im Katastrophengebiet fielen, als extremes Wetterphänomen ein. In der Präfektur Magnesia fielen innerhalb von 24 Stunden 600 bis 800 Millimeter Regen, wie der staatliche Meteorologe Dimitris Ziakopoulos mitteilte. So viel Regen an einem Tag wurde in Griechenland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1955 noch nie gemessen.

„Unser Land ist nun zum dritten Tag mit einem Phänomen konfrontiert, wie wir es in der Vergangenheit noch nicht erlebt haben“, sagte Regierungssprecher Marinakis. Er wies darauf hin, dass in einigen Gebieten innerhalb von 12 Stunden mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Jahresniederschlags Athens fiel.

EU-Politiker fordern schnelle Hilfe

Auch in den griechischen Nachbarländern Türkei und Bulgarien hatte es in den vergangenen Tagen heftige Regenfälle gegeben. In den drei Ländern starben mindestens 18 Menschen. Angesichts der heftigen Unwetter in Südosteuropa forderten EU-Politiker eine schnellere Hilfe für die betroffenen Länder und eine bessere Vorbereitung.

„Wie schon bei früheren Naturkatastrophen in anderen EU-Mitgliedstaaten sollte der EU-Solidaritätsfonds für den Wiederaufbau genutzt werden“, sagte die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass es sich nur um gewöhnliche Wetterphänomene handele, betonte der SPD-Politiker. Europa müsse entschlossener voranschreiten, sagte Barley.