Viele Bürger können mit nur einem Brief Geld von der Bank zurückbekommen

Bis zu 10 Jahre rückwirkend: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs sind Kontoführungsgebühren oder Servicepauschalen beim Bausparen nicht zulässig. Opfer können versuchen, das Geld zurückzubekommen.

Der Verbraucherbundesverband (vzbv) hatte in diesem Fall die Bausparkasse BHW verklagt, die von ihren Kunden in der Sparphase eigens für jedes Konto eine Jahresgebühr von 12 Euro einforderte. Das Urteil betrifft nach Schätzungen des vzbv rund 24 Millionen Bausparverträge in Deutschland.

Musterbrief gibt Geld zurück

Wenn Sie auch Bausparer sind, holen Sie sich Ihren Vertrag oder Jahresabschluss und prüfen Sie, wie viele Gebühren Sie in den letzten 10 Jahren an die Bausparkasse gezahlt haben. Hier gilt laut Experten die Höchstdauer und nicht die allgemeine Verjährungsfrist von nur 3 Jahren, wie bei Kontoführungsgebühren üblich. Beachten Sie jedoch, dass diese Ansicht rechtlich umstritten ist.

Eine Anleitung zum Ausfüllen finden Sie im Musterbrief. Alles, was in eckigen Klammern steht, muss ergänzt werden. Hat man die gezahlten Gebühren ermittelt, ist der Rest des Schreibens schnell erstellt. Die Stiftung Warentest rät, es zunächst als normalen Brief an die Bausparkasse zu schicken. Wenn sie nicht innerhalb der Frist antworten, sollten Sie Einschreiben mit Rückschein verwenden.

Besteht immer noch kein Kredit, sollten Sie sich an eine Schlichtungsstelle wenden. Ab diesem Zeitpunkt ist auch die Verjährung gehemmt. Auch für die Kontaktaufnahme mit der Schlichtung findet sich im Musterschreiben eine entsprechende Seite.