Etwa jeder sechste US-Amerikaner ist mittlerweile 65 Jahre oder älter, und da die Durchschnittsbevölkerung altert, erreicht die Mehrheit das Rentenalter in einer prekären finanziellen Lage, da die Kosten für die persönliche Pflege weiter steigen.

„Ein langes Leben zu führen ist etwas, was viele von uns wollen und bekommen könnten“, sagte Jesse Slome, Geschäftsführer der American Association for Long-Term Care Insurance, einer Versicherungsbildungsgruppe. „Aber wenn wir ein langes Leben führen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Langzeitpflege benötigen, exponentiell. Aber wenn Sie diese Art von Pflege benötigen, gibt es nur begrenzte Möglichkeiten.“

Die Langzeitpflege für ältere Erwachsene umfasst Hilfe beim Aufstehen, Essen und Duschen sowie medizinische Unterstützung wie Physiotherapie und Sprachtherapie. Das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste geht davon aus, dass mehr als 56 % der 65-Jährigen eine langfristige Betreuung benötigen. Medicare deckt nur kurzfristige Leistungen ab und Medicaid deckt Hilfe für berechtigte Personen ab. Laut Experten entscheiden sich diejenigen, die keinen Anspruch auf staatliche Dienstleistungen haben, oft dafür, dass ihr Ehepartner oder ihre Kinder die Dienstleistungen aus eigener Tasche bezahlen.

Die Pflegeversicherung, ein sehr komplexer Nischenmarkt, war traditionell eine Option für diejenigen, die Policen abschließen konnten, ist aber weit von der Norm entfernt.

Den Untersuchungen des Verbands zufolge verfügten im Jahr 2020 nur 7,5 Millionen Menschen über einen aktiven Plan, wobei die Nutzung im Allgemeinen von Jahr zu Jahr zurückging. Das Census Bureau schätzt, dass es in den USA fast 58 Millionen Erwachsene im Alter von 65 Jahren oder älter gibt, Tendenz steigend. Das HHS geht davon aus, dass bis 2040 mehr als jeder fünfte Amerikaner 65 Jahre oder älter sein wird.

„Die Bevölkerung der Senioren, die eine Langzeitpflegeversicherung abschließen, stellt einen Teil der Bevölkerung dar, der gesünder ist, und ihre Lebenserwartung unterscheidet sich wahrscheinlich von der des Landes als Ganzes“, sagte Slome. „Sie wissen in der Regel genau, was sie kaufen, und sie müssen es sich leisten können.

Diese Dienstleistungen wurden immer teurer, was einige Versicherer in den letzten Jahren aufgrund gestiegener Kosten dazu zwang, den Markt zu verlassen. Ein letzte Woche von der Ratingagentur AM Best veröffentlichter Bericht ergab, dass die Ansprüche aus der Pflegeversicherung im Jahr 2022 13 Milliarden US-Dollar überstiegen, gegenüber rund 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie. Analysten führen den Anstieg auf die steigenden Kosten für die medizinische Versorgung durch die Inflation sowie auf Personalengpässe in Pflegeeinrichtungen wie Pflegeheimen zurück.

„In den Vereinigten Staaten besteht Aufklärungsbedarf über die Notwendigkeit der Vorbereitung auf die Langzeitpflege“, sagte Jason Hopper, stellvertretender Direktor bei AM Best, in einer Erklärung gegenüber CNN. „Programme wie Medicare bieten begrenzte Leistungen und dies muss Teil der Ruhestandsüberlegungen für Bürger sein, wenn sie über die Finanzplanung für den Ruhestand und darüber hinaus nachdenken. In diesen Phasen wird der akute Bedarf an einem Langzeitpflegeprogramm spürbar.“

Laut einer Analyse des Verbandes kostet die typische Jahresprämie für einen 65-Jährigen zwischen 1.700 und 7.225 US-Dollar. Im Vergleich dazu lag das Durchschnittseinkommen älterer Erwachsener im Jahr 2019 bei knapp über 27.000 US-Dollar.

Ramsey Alwin, Präsident und CEO des National Council on Aging, einer gemeinnützigen Interessenvertretung, sagte, die steigenden Schadenkosten seien nicht überraschend und könnten die Prämien langfristig erhöhen. „Unsere Sorge ist, dass … es für diejenigen, die über die bescheidenen Mittel verfügen, um auf eine Langzeitpflegeversicherung zuzugreifen und sich diese leisten zu können, noch teurer wird“, bemerkte sie.

Die Prämienkosten hängen laut Slome von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Geschlecht, dem Gewicht, den Medikamenten, die eine Person einnimmt, und ihrer Mobilität. „Es gibt sehr strenge Gesundheitsanforderungen, und sie werden mit zunehmendem Alter strenger“, sagte er und fügte hinzu, dass die Anspruchsberechtigung auf eine Versicherung normalerweise abnimmt, wenn Menschen ihre 70er Jahre erreichen.

Für Menschen, die in einkommensschwachen Gemeinden leben, besteht die Gefahr einer Reihe schlechter gesundheitlicher Folgen wie chronischer Krankheiten und Ernährungsmängeln aufgrund eines höheren Stressniveaus, instabiler Lebensbedingungen und eines fehlenden Zugangs zu gesunden Lebensmitteln und Gesundheitsversorgung mit zunehmendem Alter Das bedeutet, dass Geringverdiener, die möglicherweise keinen Anspruch auf staatliche Leistungen wie Medicaid haben, wahrscheinlich immer noch mit höheren Prämienkosten konfrontiert werden, wenn sie versuchen, eine Langzeitpflegeversicherung abzuschließen.

Im Jahr 2022 schätzt das HHS, dass „einem Amerikaner, der 65 Jahre alt wird, im Durchschnitt künftige Kosten (langfristige Dienstleistungen und Support) in Höhe von 120.900 US-Dollar entstehen werden, gemessen in heutigen Dollars.“ Fast 40 % der Kosten müssen von ihren Familien aus eigener Tasche bezahlt werden, fügte die Abteilung hinzu.

Auch ältere Erwachsene mit niedrigem Einkommen benötigen mit größerer Wahrscheinlichkeit langfristige Unterstützung, wobei das HHS prognostiziert, dass 63 % derjenigen mit dem niedrigsten Einkommen im Land zumindest etwas Pflege benötigen werden. Fast ein Drittel wird mehr als fünf Jahre Pflege benötigen, stellte die Abteilung fest.

Laut einem Anfang des Jahres vom Rat veröffentlichten Bericht befinden sich 80 % der Haushalte mit älteren Erwachsenen in einer finanziell so prekären Lage, dass sie „einen finanziellen Schock wie langfristige Dienstleistungen und Unterstützungen nicht verkraften könnten“.

„Die Do-it-yourself-Rente, die wir derzeit haben und bei der die Kosten für ein gesundes Altern ganz auf den Schultern des Einzelnen lasten, funktioniert nicht“, sagte Alwin. „Gutes Altern sollte ein Recht sein und kein Privileg, das auf Faktoren basiert, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen, wie Geschlecht, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Einkommen und Postleitzahl.“

Einige Bundesstaaten haben damit begonnen, eigene Langzeitpflegedienste für ihre Bewohner einzuführen. Im Jahr 2019 hat der Bundesstaat Washington eine obligatorische Steuer für alle Arbeitnehmer erlassen, die in einen öffentlichen Pflegefonds eintreten. Laut dem AM Best-Bericht versicherte Washington im Jahr 2021 mehr als 155.000 Menschen, was mehr als der Hälfte aller im Laufe des Jahres versicherten Leben entspricht.

„Wir müssen einen neuen Blick auf die Rolle werfen, die die Regierung spielen kann, und wir brauchen eine multisektorale Strategie, die auf mehreren Ebenen und mit dem Privatsektor genutzt wird“, sagte Alwin und stellte fest, dass der Washingtoner Fonds „sehr vielversprechend“ sei.

Die Washington-Steuer ist dieses Jahr in Kraft getreten. Der Fonds wird im Jahr 2026 aktiv. Ab diesem Zeitpunkt hat jeder Bewohner, der Anspruch auf Pflege hat, Anspruch auf lebenslange Leistungen in Höhe von bis zu 36.500 US-Dollar, inflationsbereinigt. Pennsylvania, Kalifornien und New York gehören zu den etwa einem Dutzend Staaten, die ähnliche Programme in Betracht gezogen haben.