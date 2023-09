Viel Kritik von Grünen und Union an Heils Sparplänen im Sozialhaushalt

Stand: 08.09.2023 14:13 Uhr

Arbeitsminister Heil plant für 2024 den ausgabenstärksten Einzelhaushalt im Bundeshaushalt. Neben den Einkünften der Bürger soll es auch Kürzungen für die Jobcenter geben. Grüne und Union kritisieren.

In der Haushaltsdebatte im Bundestag äußerten Politiker der Opposition, aber auch der Koalition heftige Kritik an geplanten Kürzungen der Mittel für Jobcenter. „Die Kürzung der Mittel für die Verwaltungs- und Integrationstitel steht im Widerspruch zu den mit der Grundeinkommensreform verbundenen Bemühungen“, sagte der Grünen-Sozialexperte Frank Bsirske zum geplanten Sozialhaushalt 2024, den Minister Hubertus Heil vorgelegt hatte. „Mit weniger Ressourcen mehr und bessere Arbeit leisten zu wollen, kann nicht funktionieren“, sagte Bsirske. In Wirklichkeit brauchen die Jobcenter mehr und nicht weniger Geld.

Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe sagte, allein bei den Verwaltungskosten des Jobcenters müssten 200 Millionen Euro eingespart werden, obwohl der jüngste Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sogar Mehrkosten von 300 Millionen Euro verursacht habe. „Mangelnde Verwaltungsmittel werden den Integrationsfonds entnommen und dann noch einmal um 200 Millionen gekürzt“, sagte Gröhe. In der Vergangenheit wurden für die Bezahlung des Personals Mittel verwendet, die eigentlich für Weiterbildungsmaßnahmen vorgesehen waren.

Haushaltsvolumen von 171,7 Milliarden Euro

Insgesamt ist Heils Haushalt mit geplanten Ausgaben von 171,7 Milliarden Euro der mit Abstand ausgabenstärkste Einzelhaushalt im Bundeshaushalt. In diesem Jahr beträgt das Budget 166,2 Milliarden Euro. Für das Bürgergeld, bisher Arbeitslosengeld II, sind im Entwurf 24,3 Milliarden Euro vorgesehen, rund 500 Millionen mehr als im laufenden Jahr. Der Arbeitsminister hatte kürzlich angekündigt, dass der Grundfreibetrag für mehr als fünf Millionen Erwachsene und Kinder im Jahr 2024 um 61 Euro auf 563 Euro im Monat in der Höchststufe steigen soll.

Allein für die Rentenversicherung und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sieht der Entwurf 126,87 Milliarden Euro vor – nach 121,05 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Für die Eingliederung in den Beruf sollen die Mittel allerdings um 200 Millionen auf 4,2 Milliarden Euro gekürzt werden.

Siehe Grüne und FDP Beratungsbedarf

Bis zur Schlussabstimmung am 1. Dezember sollen die Fraktionen im Bundestag über den Haushaltsplan für die nächsten drei Monate beraten. Heil und sein Ministerium planen außerdem, dass junge Arbeitslose unter 25 Jahren ab 2025 von den Jobcentern in die Agenturen für Arbeit wechseln. Für die rund 700.000 Betroffenen würde die Arbeitslosenversicherung den Wechsel bezahlen und nicht mehr der Steuerzahler. Der Haushalt des Arbeitsressorts würde um rund 900 Millionen Euro entlastet.

Die Grünen wollen die geplanten Kürzungen im Arbeitshaushalt und die Änderung in der Pflege genauer unter die Lupe nehmen. Ihr Sozialexperte Markus Kurth sprach von „neuralgischen Punkten“, auf die Sie achten werden. Auch die FDP-Politikerin Claudia Raffelhüschen sagte, es müsse noch geklärt werden, ob es sich bei der Frage der Verantwortung um „echte Sparmaßnahmen oder einen Rangierbahnhof“ handele. CDU-Politiker Gröhe warf der Regierung eine „Zerschlagung“ des bestehenden Unterstützungssystems für junge Arbeitslose vor.

Die Rettung: Auch nach einer Steigerung lohnt sich die Arbeit

In der Bundestagsdebatte verteidigte Heil die deutliche Erhöhung der staatlichen Zuwendungen für Bürgereinkommen. „Arbeit macht den Unterschied und Arbeit lohnt sich“, sagte der SPD-Politiker zum Haushaltsentwurf seines Ministeriums. Die Regelsätze für das Bürgereinkommen sicherten das Existenzminimum, nicht mehr und nicht weniger.

„Das ist keine willkürliche Idee der Koalition, sondern eine Vorgabe unserer Verfassung“, sagte Heil. Es sei „soziales Gift“, Erwerbstätige und Bedürftige gegeneinander auszuspielen. Heil wandte sich gezielt an die oppositionelle Union. Ihr Fraktionschef Friedrich Merz sagte kürzlich, die Menschen gingen nicht mehr zur Arbeit, weil sie sich ausrechnen könnten, dass sie mehr aus den staatlichen Transferzahlungen herausbekämen.

Für seine Behauptungen machte auch Sozialexperte Kurth von den Grünen Unionsfraktionschef Merz verantwortlich. „Das stimmt nicht“, sagte Kurth. Bei 170 Vollzeitstunden im Monat und einem Mindestlohn von 12 Euro bestehe immer noch eine „erhebliche Lücke“ zum Bürgereinkommen.

Die AfD spricht von einer Abwertung der Arbeit

Die AfD warf Heil eine „Entwertung ehrlicher Arbeit durch das sogenannte Bürgergeld“ vor. Von einer Anpassung der Reallöhne könnten Millionen Arbeitnehmer nur träumen, sagte der AfD-Sozialpolitiker René Springer. Mit Blick auf Migranten sprach der AfD-Politiker von einer „Einwanderung in unser Sozialsystem auf Kosten des deutschen Steuerzahlers“.

Die Linken-Politikerin Gesine Lötzsch warf Kritikern der Bürgereinkommenserhöhung vor, Arme gegen Arme aufhetzen zu wollen. Das soll nur davon ablenken, wo das Verteilungsproblem liegt: „Sie haben diesen Streit angezettelt, um nicht von einer notwendigen höheren Vermögensbesteuerung sprechen zu müssen.“