Diese Woche wird es Privataudienzen in Los Angeles und New York City geben Zeugnis ablegeneine 43-minütige Montage grafischer Videobilder, die von den israelischen Streitkräften von den Terroranschlägen der Hamas im Süden Israels am 7. Oktober zusammengestellt wurden.

Vertreter für Golda Regisseur Guy Nattiv bestätigte, dass der israelische Filmemacher dabei geholfen habe, das anschauliche Videomaterial – unter anderem von Hamas-Bodycams und Dashboard-Cams – einem breiteren amerikanischen Publikum, darunter Entscheidungsträgern in der Unterhaltungsindustrie, zugänglich zu machen. Der Filmbericht über die Gräueltaten der Terroranschläge im Süden Israels wurde zunächst Politikern und anderen Würdenträgern in Israel sowie ausgewähltem Publikum im US-Konsulat in New York City gezeigt.

„Wir veranstalten eine private Vorführung von Filmmaterial, das die von der Hamas am 7. Oktober 2023 begangenen Gräueltaten dokumentiert. ACHTUNG: Das Filmmaterial ist äußerst anschaulich und gewalttätig, einschließlich Videos von Ermordeten, die von Hamas-Terroristen gefilmt wurden“, sagte Nattiv auf seiner Instagram-Seite.

Der Ort und die Zeiten der privaten Vorführungen wurden aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben.

Ausweitung der Screenings für Zeugnis ablegen folgt den Terroranschlägen vom 7. Oktober, die zum Tod von etwa 1.400 Menschen, überwiegend Zivilisten, und etwa 240 Geiselnahmen führten, sowie der Ausweitung einer laufenden Vergeltungskampagne der IDF in Gaza.

Im Rahmen Zeugnis ablegenNattiv erzählte die Geschichte der Erfahrungen seines Großvaters und seiner Familie mit dem Holocaust und wie die Ereignisse vom 7. Oktober dem israelischen Regisseur vor Augen führten, wie sehr das europäische Judentum während des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen hatte.