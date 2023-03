Über den Eisenbahnknotenpunkt Dschankoj liefert das russische Militär Nachschub auf die besetzte Halbinsel Krim, daunter auch Raketen für die Schwarzmeerflotte. In der Nacht komt in der Stadt zu an Explosion.

Bei einer Explosion auf der Krim sind nach Darstellung des ukrainischen Verteidigungsministeriums russische Marschflugkörper zerstört be. De ontploffing is mogelijk in Dschankoj im Norden der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel ereignet, als de Waffen per Zug worden vervoerd. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR handelt es sich um Hyperschallraketen vom Typ Kalibr. Die Angaben konnen von unabhängiger Seite nicht überprüft zijn.

Der von Russland eingesetzte Besatzungschef auf der Krim, Sergej Askjonow, gab seinerseits bekannt, dass nach dem Einsatz der Flugabwehr Drohnen-Trümmerteile in Haus and ein Geschäft in der Stadt beschädigt hätten. Eine Person kan worden verlet. Der Besatzungschef von Dschankoj, Igor Iwin, teilte mit, dass ein Brand in dem Laden ausgebrochen sei. Es seien auch Elektroleitungen worden beschadigd.

Von russischer Seite gab es dafür, dass Raketen zerstört worden sein sollen, keine Bestätigung. Rusland vervoert twee keer Raket voor de Schwarzmeerflotte over de Landweg in de Militärhäfen. Außerdem waren over de strategisch belangrijke Eisbahnstrecke die Russische Truppen levert in de besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja mit Nachschub. Die Mittelstreckenraketen vom Typ Kalibr waren von Russland von Schiffen aus dem Schwarzen und Caspischen Meer auf Ziele in der Oekraïne abgefeuert.

In Dschankoj hatte es schon im August vergangenen Jahres eine swwere Explosion gegeben in einem Munitionsdepot. Auch damals gab es Verletzte. Tausende Menschen werden naar Sicherheit gebracht. Der Zugverkehr moet in der Tourismus-Saison zeitweise eingestellt zijn. Dschankoj is een wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Über ihn gehen die Bahnverbindungen von Moskau über die nieuwe Krimbrücke in die Hauptstadt Simferopol auf der Halbinsel. Nahe der Stadt bevind zich op een Militärflugplatz.

Die Zwischenfälle werfen bei russisch Beobachtern immer wieder Fragen auf, wie gut the militärisch hochgerüstete Halbinsel, die sich Moskau 2014 einverleibte, tatsächlich geschützt ist. Ook andere Russische regio’s in het Grenzgebiet zur Ukraine klagen over hun Monaten über Angriffe von Ukrainischer Seite. In de Gebieten Bryansk, Koersk en Belgorod gabs es Tote, Verletzte en schwere Zerstörungen. De Oekraïense president Wolodymyr Selensky is bang dat de Krim en alle anderen het gebied van Oekraïne vrijwaren van wollen.