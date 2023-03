CNN

—



Het Amerikaanse Europese commando heeft beelden vrijgegeven van de ontmoeting van dinsdag tussen een Amerikaanse bewakingsdrone en de Russische straaljagers terwijl deze zich afspeelde boven de Zwarte Zee.

De onlangs vrijgegeven video toont kritieke momenten in de ontmoeting in de lucht, die volgens het Pentagon tussen de 30 en 40 minuten duurde.

De video toont de camera van de MQ-9 Reaper-drone die naar achteren is gericht in de richting van zijn staart en de propeller van de drone, die aan de achterkant is gemonteerd, draait. Dan nadert een Russische Sukhoi SU-27 straaljager. Terwijl het dichterbij komt, dumpt de Russische straaljager brandstof terwijl het de Amerikaanse drone onderschept.

In een ander deel van de beelden maakt de Russische jet nog een keer een pass. Als het nadert, dumpt het opnieuw brandstof. De video van de drone wordt vervolgens verstoord als de Russische straaljager in botsing komt met de MQ-9 Reaper, de propeller beschadigt en uiteindelijk de VS dwingt de drone neer te halen in de Zwarte Zee. Rusland heeft ontkend dat er een aanvaring heeft plaatsgevonden.

Wanneer de camera weer online komt in de beelden, is het beeld weer naar achteren gericht en wordt de propeller beschadigd door de botsing getoond. Omdat de propeller beschadigd was, vlogen de drone-operators het vliegtuig in feite als een zweefvliegtuig terwijl het over de Zwarte Zee afdaalde en het neerstortte in internationale wateren ten zuidwesten van de Krim. Op weg naar beneden vertelden twee Amerikaanse functionarissen aan CNN dat de operators op afstand de gevoelige software van de drone hadden gewist, waardoor het risico werd verkleind dat geheim materiaal in handen van de vijand zou vallen voordat deze in het water neerstortte.

Een hoge ambtenaar van de Biden-administratie zei dat de beelden “absoluut bevestigen” dat er een fysieke botsing was en dat er brandstof werd geloosd, maar het bevestigt niet de bedoeling van de piloot.

Woensdag vertelden twee Amerikaanse functionarissen die bekend waren met de inlichtingendienst aan CNN dat hoge functionarissen van het Russische ministerie van Defensie de Russische straaljagers opdracht hadden gegeven deze week een Amerikaanse drone lastig te vallen boven de Zwarte Zee.

De connectie van de hoge militaire functionarissen met het incident suggereert dat de straaljagerpiloten geen malafide actie ondernamen toen ze zich bemoeiden met de Amerikaanse drone.

Maar op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de hoogste politieke leiders in Rusland – met name die in het Kremlin, waaronder president Vladimir Poetin – van tevoren op de hoogte waren van de geplande agressie, zei een van de Amerikaanse functionarissen.

De communicatiecoördinator van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, zei woensdag op “CNN This Morning” dat de drone niet was teruggevonden en dat hij “niet zeker” wist of de VS hem wel zouden kunnen terughalen.

Moskou had duidelijk gemaakt dat het zou proberen het wrak van de drone terug te halen, en twee functionarissen vertelden woensdag aan CNN dat Rusland de crashlocatie van de MQ-9 in de Zwarte Zee had bereikt. Kirby wilde de gerapporteerde ontwikkeling niet bevestigen, maar zei dat de VS “het voor hen onmogelijk hadden gemaakt om iets van inlichtingenwaarde te verzamelen uit de overblijfselen van die drone, welke overblijfselen er ook op het wateroppervlak zouden kunnen zijn.”

Het Kremlin heeft gezegd dat een besluit over het ophalen van de drone zal komen van het Russische Ministerie van Defensie.

“Dit is het voorrecht van het leger. Als ze denken dat het nodig is voor onze belangen en onze veiligheid in de Zwarte Zee, zullen ze het doen”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov donderdag tijdens een telefonische vergadering tegen verslaggevers.

Peskov zei niet te weten wat het ministerie heeft besloten.

Moskou en Washington hebben na het incident contact gehad via militaire en diplomatieke kanalen.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende details.