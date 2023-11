Video zeigt schreckliche Momente, in denen Kreuzfahrtpassagiere „um ihr Leben fürchteten“: „Tische flogen“

Rund 100 Menschen wurden am Samstag verletzt, als ein Kreuzfahrtschiff vor der Küste des Vereinigten Königreichs in raue See geriet

Das Schiff Spirit of Discovery von Saga Cruises erlebte am Samstag im britischen Golf von Biskaya tückische Bedingungen. Laut BBC wurden die automatischen Sicherheitssysteme des Schiffes aktiviert und das Boot zur Seite geschoben, bevor es zum Stillstand kam.

Ein Sprecher von Saga Cruises teilte der Verkaufsstelle mit, dass das Schiff am Montag in Portsmouth angelegt habe, und fügte hinzu, dass bei dem Manöver des Schiffes fast 100 Menschen leichte Verletzungen erlitten hätten. Der Sprecher sagte, dass fünf Menschen an Land in umliegende Krankenhäuser transportiert worden seien.

Das Schiff war zu einer 14-tägigen Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln aufgebrochen und legte am 24. Oktober mit etwa 1.000 Menschen an Bord ab, bevor das Kreuzfahrtpersonal die Entscheidung traf, umzukehren und nach Großbritannien zurückzukehren

Ein Passagier sagte der BBC jedoch, dass die Situation ernst sei. Ein anderer sagte, die Menschen „fürchteten um ihr Leben“.

„Die Aussage ‚leichte Verletzungen‘ ist eine Beleidigung für die vielen schrecklichen Knochenbrüche, Beckenbrüche, Schnittwunden, Stiche usw., die einer sehr alten Passagierklientel zugefügt wurden“, sagte der Passagier. „Die Leute schrieben Textnachrichten an ihre Lieben für den Fall, dass wir kenterten.“

„Der Tonfall unseres Kapitäns … er hatte körperliche Angst. Die Besatzung weinte. Wir hatten viele Passagiere in schrecklichen Angstzuständen“, fügte der Passagier hinzu.

Jan Bendall, ein Passagier auf dem Schiff, sagte der BBC, der Kapitän sei über die Lautsprecheranlage gekommen und habe den Passagieren gesagt, sie sollten „sitzen bleiben oder sich hinlegen“.

Eine Passagierin, Emma Danbury, stellte Fox News Digital ein Video aus ihrer Kabine zur Verfügung, das zeigt, wie Wellen auf das Schiff treffen.

Bendall sagte, dass das Schiff während des Sturms etwa 15 Stunden lang stillstand, und fügte hinzu, dass ihr Mann und sie sich „um unser Leben festhielten“.

Ein Teil des Speisesaals sei in einen „provisorischen medizinischen Bereich“ umgewandelt worden, sagte Bendall und fügte hinzu, dass die Passagiere gebeten wurden, einen Teil des Samstags und den gesamten Sonntag in ihren Kabinen zu bleiben.

Alan Grisedale, ein Passagier auf dem Schiff, sagte, „Tische flogen“ und die Wellen „schleuderten Menschen überall auf und ab“.

In einer Erklärung gegenüber der BBC sagte Saga, dass es „sehr begrenzte“ Schäden an den Armaturen im Inneren des Schiffes gegeben habe, es aber „zu jeder Zeit sicher geblieben“ sei.

„Obwohl das Wetter offensichtlich außerhalb unserer Kontrolle liegt, möchten wir uns aufrichtig bei allen Betroffenen entschuldigen, die sich nun sicher auf dem Heimweg bei ruhigerem Meer befinden“, sagte der Sprecher.

Fox News Digital hat Saga Cruises um einen Kommentar gebeten.