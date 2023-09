Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet einen „Teilerfolg“ nahe der östlichen Stadt Bachmut und Fortschritte beim Vormarsch der Truppen nach Süden bis zum Asowschen Meer. Unterdessen setzen die Russen ihre Raketenangriffe auf Ziele in der Ukraine fort.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs kommt es mit seiner Offensive weiter voran. „Derzeit haben die Streitkräfte der Ukraine (…) Erfolge im Raum südlich von Robotyne und verschanzen sich in den erreichten Stellungen“, erklärte der Generalstab in Kiew am Morgen in seinem täglichen Lagebericht . Darüber hinaus sprach die Militärführung von einem Teilerfolg südlich von Bachmut, ohne konkrete Einzelheiten zu nennen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ein Video aus der Robotyne-Region sorgte in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Der kurze Clip zeigt einen explodierenden russischen T-72-Panzer. Die Detonation war so heftig, dass sich über dem Panzer ein Feuerball bildete. Die Bilder wurden am Donnerstagmorgen im Robotyne-Raum aufgenommen. Was die Explosion auslöste, ist noch unklar. Das Video wurde von RTL/ntv verifiziert.

Vor drei Monaten startete Kiews Militär eine Gegenoffensive im Süden des Landes, doch aufgrund des stark degradierten Geländes und der Verteidigungsstellungen der russischen Besatzungstruppen kommt es nur langsam voran. Am 24. August meldeten ukrainische Truppen die Befreiung des Dorfes Robotyne, das als Teil der am stärksten befestigten Verteidigungslinie Russlands gilt.

Ein Toter und ein Verwundeter nach russischen Angriffen

Unterdessen kam nach offiziellen Angaben in der Nacht bei erneuten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine mindestens eine Person ums Leben und zwölf weitere wurden verletzt. „Einschlag in Krywyj Rih. Die Rakete zielte auf ein Verwaltungsgebäude“, sagte Serhiy Lysak, der Militärgouverneur der Region Dnepropetrowsk, auf Telegram. Bei dem Treffer sei mindestens eine Person getötet und neun weitere verletzt worden, schrieb er. Drei Menschen wurden aus den Trümmern gerettet. Möglicherweise gibt es noch weitere Opfer.

Nach Angaben des Zivilschutzes wurden auch ein Mann und eine Frau aus den Trümmern ihres zweistöckigen Hauses in der Region Sumy im Norden der Ukraine gerettet. Bei dem Raketenangriff wurden insgesamt 20 Häuser und 8 Fahrzeuge beschädigt. Einen entstandenen Brand meldete die Feuerwehr am Morgen als gelöscht. Nach Angaben des örtlichen Militärgouverneurs Juri Malaschko wurde in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine eine Person verletzt. Ihm zufolge haben auch die russischen Streitkräfte eine Rakete abgefeuert.

Unterdessen wurde die Hafenregion Odessa diese Woche zum fünften Mal angegriffen. Hier kamen vor allem Drohnen zum Einsatz. Die ukrainische Luftwaffe meldete den Abschuss von 16 der 20 gestarteten Drohnen. Über größere Schäden gab es zunächst keine Informationen. Der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, sagte auf Telegram lediglich, dass Trümmer einer Drohne ein Verwaltungsgebäude beschädigt hätten. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Toten oder Verletzten.