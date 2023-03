Der Clip seiner Ermordung ging um die Welt: Ein Mann in het Oekraïens Uniform steht in een Waldstück en raucht een Zigarette. Als Russische soldaten auf ihn raken, noch “Slava Ukraini” und wird dann von Kugeln durchsiebt. Nun haben ukrainische Behörden seine Identität geklärt.

Laut Oekraïense Behörden is de identiteit van de Mannes geklärt, der nach ihrer Ansicht als Kriegsgefangener von Russischen Kämpfern getötet wurde. Das Video, das den Vorgang documentiert, ging um die Welt. Als je ziet, wie der Mann in een Waldabschnitt in een kleinen greep is en een Zigarette raucht. Als de kamer in een gedeteerde staat was, werd de Oekraïense Soldaat rauch en zag de Worte “Slava Ukraini”, zo heißt wie “Ruhm der Oekraïne”. Een van de meest verwende eter-slogans van Angriff door Rusland, um die Verbundenheit mit dem Heimatland und die Verachtung für die Russische Besatzer zum Ausdruck zu bringen. Nachdem van de Oekraïense Soldaten die Worte gesagt hoed, zonder tussenkomst van Feuer auf ihn eröffnet. Mehrere Kugeln durchlöchern den Mann, er zakt zu Boden. Dan is er geen eigen beleid van de Russische Kämpfer zu hören, dan is het einde van de clip.

Ermittler seien zu dem Schluss komommen, es handle sich um einen Mann namens Oleksandr Matsiyevsky, heißt es in onem Beitrag of ukrainischen Verteidigungsministeriums auf Twitter. Matsiyevsky sei Scharfschütze in der 119. Brigade der Oekraïense Landmacht gewesen, heißt es weiter. Nach Auftauchen des Videos war zunächst ein anderser Name für die Identität des Getöteten in Umlauf.

Ukrainische Sicherheitsdienst erklären in einer kurzen Mitteilung, wie sie zu dem Schluss kommen sind. Als u zich zorgen maakt over de spanning van het beeld- en videomateriaal dat is gepubliceerd. Matsiyevsky, dus die Behörden, we hebben deze december vermisst en ermittlungen zofolge bereits am 30. December erschossen. Das Video tauchte first deutlich spaeter in sozialen Medien auf. Den Sicherheitsdiensten waren nach den Tätern ermittelt. Die Untersuchungen laufen under der Ägide des Büros des Generalstaatsanwalts.

De Oekraïense Präsident Wolodymyr Selensky heeft een eine Ehrung gehad, die Matsiyevsky-bereits verliehen, als dessen Identität noch nicht in oorlog, en teilte een künstlerische Bearbeitung van dessen stoischer Haltung tijdens hun letzten Zigarette.

In der Oekraïne zullen de Russische invasies en de controles beginnen met het genereren van kritieke verbrede scharnierwiesen. Die Ermordung von Kriegsgefangenen stelt dat één Verstoß gegen die Genfer Konvention dar. In artikel 13 heißt es: “Die Kriegsgefangenen sind jederzeit mit Menschlichkeit zu behandeld. Jede unerlaubte Handlung of Unterlassung seitens des Gewahrsamsstaates, die den Tod oder eine schwere Gefährdung der Gesundheit eines in ihrem Gewahrsam befindlichen Kriegsgefangenen zur Folge haten, ist schwerefangeze Folge haten van het voorgaande Abkommens zu observeren.”

Ob es in diesem Fall letztendlich ein Kriegsverbrechen vorliegt, bleibt jurist te klären. Als de echtheid van de video’s niet klopt met een volledig gedeprüfte en best beoordeelde pagina, is het helemaal mogelijk dat het abschließend is. Auch von russischer Seite waren dem ukrainischen Militär Kriegsverbrechen vorgeworfen.