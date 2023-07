Notfallversorgung oder Notaufnahme? So entscheiden Sie

Wenn Sie sich unwohl fühlen, kann es schwierig sein, herauszufinden, was Sie tun sollen. Zu Hause bleiben? Rufen Sie Ihren Arzt an? In die Notaufnahme gehen? Dr. Heather Viola erläutert, auf welche Symptome Sie achten sollten und wann Sie in Betracht ziehen sollten, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen.