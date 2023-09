Luftbilder aus der Umgebung zeigen das vermutete Trümmerfeld im Williamsburg County sowie zahlreiche umgestürzte Bäume an der Absturzstelle. Der zuständige gemeinsame Stützpunkt in Charleston hatte am Sonntag auf der Social-Media-Plattform um Informationen zur Absturzstelle gebeten, um Rettungskräfte mit Informationen zu unterstützen.