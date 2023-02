Video: Unruhen nach Razzia im Westjordanland

GESCHICHTE: Nach einer Razzia in der besetzten Stadt Jericho im Westjordanland und einem benachbarten Flüchtlingslager kam es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Überfall mindestens zehn Palästinenser verletzt. Im Flüchtlingslager Aqabit Jaber kam es zu Verhaftungen durch das israelische Militär, und ein Haus wurde schwer beschädigt, als das Militär Verhaftungen vornahm. Das israelische Militär sagte, es sei nach einer Schießerei in der Nähe von Jericho letzte Woche auf der Suche nach Verdächtigen. „Sie sind reingegangen und haben es nicht auf ein bestimmtes Haus abgesehen, sondern auf das ganze Lager“, sagt ein Anwohner. „Sie haben gleich am Eingang des Lagers mit ihren Untaten begonnen und sind dann wieder gegangen.“ Die Menschen in der Region erleben derzeit die schlimmste Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern seit Jahren. Allein im Januar starben 35 Palästinenser bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften. Vor etwa einer Woche tötete ein Palästinenser sieben Menschen vor einer Synagoge in Jerusalem.

