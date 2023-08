Video: Räuber will Laden überfallen – jetzt lacht ihn das Internet aus

Dieser Raubüberfall ging furchtbar schief: Ein Räuber wollte ein kleines Geschäft in Graz, Österreich, überfallen. Doch die Mitarbeiter wiesen ihn ab – leider war schon Ladenschluss. Das Netzwerk lächelt nun über das Video.

„Ich will das Geld“, sagt der Möchtegern-Räuber und wirft eine leere Tüte auf den Tresen. „Was willst du?“ antwortet der Mitarbeiter völlig unbeeindruckt. „Des Gonze Money“, antwortet er.

„Ja, genau“, sagt die Frau und wendet sich an ihren Chef: „Es ist ein Aufruhr.“ Ihre Stimme klingt eher amüsiert als verängstigt – trotz der Waffe, die der Mann auf sie gerichtet hat.

Räuber will Laden überfallen: „Leider müssen wir bald schließen“

Die beiden Angestellten des „Trafik“ (so heißt ein kleiner Laden in Österreich) erklären ihrem Räuber daraufhin, dass der Laden leider um 18 Uhr schließt und sie die Kasse danach nicht mehr öffnen können. Der Chef rät ihm, das nächste Mal früher in den Laden zu kommen.

Und was macht der Räuber? Mit einem Schnauben packt er seine Waffe weg und dreht sich um. Mithilfe des Überwachungsvideos fahndet die Polizei nun nach ihm. Auf jeden Fall sorgten die Aufnahmen im Internet für viel Lacher. (Preis)