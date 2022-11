Video: Putin trifft Soldatenmütter | STERN.de

STORY: Der russische Präsident Wladimir Putin hat offenbar Mütter willkommen geheißen, deren Söhne im Krieg gegen die Ukraine kämpfen. Das ganze Land teile ihren Schmerz, sagte der Präsident bei dem Treffen, das nicht live im Fernsehen übertragen wurde. Gleichzeitig betonte Putin, man könne nicht alles glauben, was man im Fernsehen sehe. Auch das Internet ist voller Betrug und Lügen. Bis Ende Oktober wurden nach offiziellen russischen Angaben 300.000 Rekruten für den Ukrainekrieg mobilisiert. Medienberichten zufolge waren die Verluste unter den neuen Kämpfern hoch – genaue Zahlen hat Russland nicht veröffentlicht. Die Kritik am Krieg und an der schlechten Kommunikation mit den Familien der Hinterbliebenen hatte dort zuletzt stark zugenommen.

