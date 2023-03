Een pre-Spaanse mummie, naar schatting tussen de 600 en 800 jaar oud, werd dit weekend door de Peruaanse politie ontdekt in een koeltas voor voedselbezorging. De politie vertelde CNN dat de gemummificeerde stoffelijke resten zaterdagmiddag samen met drie drinkende mannen zijn gevonden in een verlaten park in de Peruaanse stad Puno. Tom Foreman van CNN heeft meer details.