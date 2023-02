[Video] Machen Sie mit Eric Nam einen Rundgang durch den KBIS 2023-Stand von Samsung – Samsung Global Newsroom

Auf der Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) 2023 stellte Samsung Electronics sein neuestes Portfolio hochindividueller, hochintelligenter und umweltbewusster Küchengeräte vor — Wir stellen vor, wie Konnektivität und Nachhaltigkeit das tägliche Leben zu Hause verbessern können. Am Samsung-Stand konnten die Teilnehmer der Veranstaltung auch interaktive und immersive Erfahrungen wie Bespoke Home Virtual und The Wall hautnah erleben. Darüber hinaus lud Samsung den in Südkorea lebenden amerikanischen Sänger und Songwriter Eric Nam ein, diese Innovationen der nächsten Generation aus erster Hand zu erleben.

Sehen Sie sich das Video unten an, um einige der KBIS 2023-Highlights von Samsung zu sehen, vom Stand bis zu den wichtigsten Produkten, die auf der diesjährigen Messe vorgestellt wurden.