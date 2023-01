Video: „Grüne Woche“ lockt nach der Pandemiepause wieder Besucher an

STORY: Käsehäppchen im Hollandsaal gehören zur Standardverkostung beim Eröffnungsrundgang der Grünen Woche. Diesen hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am Freitag erstmals in dieser Funktion abgeschlossen. In den vergangenen zwei Jahren war laut Veranstalter „die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau“ in Berlin wegen der Pandemie pausiert worden. Der Grünen-Politiker nannte den offiziellen Start am Freitag eine Gelegenheit, Danke zu sagen. „Danke an unsere Bauern, die Tag für Tag dafür sorgen, dass unsere Teller gedeckt sind, dass der Tisch gedeckt ist. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, weil wir wissen, dass es leider auch Menschen auf unserem Planeten gibt, die gehen müssen hungrig ins Bett gehen, also sollte man wissen, dass wir in einem Land leben, in dem die Menschen genug zu essen haben.“ Ein großes Thema auf der Landwirtschaftsschau ist „Nachhaltigkeit“. Unter anderem sollen bei der Produktion Ressourcen geschont und Lebensmittelverschwendung vermieden werden. „Wir können die Herausforderung annehmen, dass wir Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Biodiversität nicht als Gegensätze sehen, sondern sie zu einer gewinnbringenden Geschichte zusammenfügen. Das ist die Herausforderung. Weniger geht es nicht.“ Die Publikumslieblinge der Vergangenheit bleiben laut Messe erhalten: Die Tier- und Blumenhalle heißen interessierte Besucher willkommen, 12 Bundesländer präsentieren regionale Spezialitäten. Bis zum 29. Januar rechnen die Veranstalter mit rund 300.000 Gästen. Insgesamt sind in diesem Jahr rund 1.400 Aussteller aus 60 Ländern auf der Grünen Woche vertreten Russland, bisher größter Auslandsaussteller mit 3.000 Quadratmetern, ist in diesem Jahr nicht dabei.

