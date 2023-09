Das Zuhause ist dort, wo das Herz schlägt – und Samsung Electronics hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern dabei zu helfen, ihr Heimerlebnis mit Samsung SmartThings, dem integrierten und umfangreichen Multi-Geräte-Ökosystem des Unternehmens, zu verbessern. Son Heung-min zeigt, wie er seine freien Tage zu Hause verbringt und hat sich mit Samsung zusammengetan, um die vielfältigen und innovativen Funktionen von SmartThings hervorzuheben.

Das Leben zu Hause leicht gemacht mit Smart-Home-Geräten

Hausarbeiten können für jeden lästig sein – sogar für den Fußballstar Son. Vor diesem Hintergrund hat Samsung seine Haushaltsgeräte so optimiert, dass die Reinigung zum Kinderspiel wird, sodass Verbraucher weniger Zeit mit dem Aufräumen verbringen und mehr Zeit zum Entspannen haben.

Bevor Sie einkaufen gehen oder eine Mahlzeit zubereiten, nutzen Sie Samsungs View Inside1 Mit der Funktion können Benutzer im Voraus planen, indem sie über den Family Hub™-Bildschirm oder aus der Ferne über die SmartThings-App überprüfen, was sich in ihrem Kühlschrank befindet.2 Am Waschtag bieten Bespoke AI™ Waschmaschinen einen AI-Waschzyklus an — Eine intelligente Funktion, die das Gewicht der Ladung, den Verschmutzungsgrad, die Weichheit des Stoffes und andere Faktoren aktiv erkennt und so jedes Mal perfekt saubere Kleidung gewährleistet.3

Darüber hinaus demonstriert Son, wie einfach das Staubsaugen mit dem Bespoke Jet™ AI ist, der mit dem AI-Reinigungsmodus ausgestattet ist, der eine leistungsstarke, optimierte Reinigung basierend auf der Reinigungsumgebung ermöglicht.4 Bodentyp zum Beispiel.

Schlau Energieeinsparungen mit AI-Energiemodus5

Da immer mehr Menschen einen umweltbewussten Lebensstil bevorzugen, suchen Verbraucher nach neuen Wegen, sich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt bewusst zu werden und ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Durch SmartThings können Benutzer wie Son ihren Energieverbrauch ganz einfach reduzieren und den Energieverbrauch ihrer Häuser in Echtzeit überwachen.

Der AI Energy-Modus in SmartThings Energy ist eine Energiesparfunktion, die die Energieeffizienz maximiert, wenn sie mit ausgewählten Produkten und Zyklen wie der Bespoke AI™ Waschmaschine und dem Trockner, dem Bespoke Kühlschrank und der WindFree™ Klimaanlage verwendet wird – mit bis zu 70 %.6 20 %,7 15%8 und 20 %9 Energieeinsparungen in Europa.10

Routinen passend zum Alltag

Benutzer können ihre häusliche Umgebung mithilfe von SmartThings-Routinen steuern, bevor sie losfahren. Mit der SmartThings-Routinenfunktion können sie Geräte so voreinstellen, dass sie zu bestimmten Tageszeiten oder wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, automatisch ein- oder ausgeschaltet werden. Sohn zeigt, wie SmartThings das Licht und die Geräte ausschaltet und den Bespoke Jet Bot™ AI+ Roboterstaubsauger automatisch einschaltet, wenn er zum Ausgehen geht.

Schauen Sie sich das Video unten an, um zu sehen, wie die Haushaltsgeräte und SmartThings von Samsung dazu beitragen, dass Son sein Zuhause genießt.

1 Nur bei bestimmten Family Hub-Modellen verfügbar.

2 Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine WLAN-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich.

3 Basierend auf einem von der KI erstellten Algorithmus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach individueller Verwendung variieren.

4 Die Fähigkeit, verschiedene Reinigungsumgebungen zu identifizieren, kann durch Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.

5 Verfügbar über die SmartThings-App auf Android- und iOS-Geräten. Eine WLAN-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich.

6 Basierend auf internen Tests am Modell WW11BB944AGB unter normalen Nutzungsbedingungen. Ergebnisse: Stromverbrauch ohne AI Energy Mode = 0,539 KWh. Stromverbrauch mit AI Energy Mode = 0,145 KWh. Die Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren. Getestet mit 5 kg Beladung im Baumwollwaschgang.

7 Basierend auf internen Tests mit dem SuperSpeed-Kurs auf DV90BB9445GH zum Trocknen einer Ladung von 5 kg. Ergebnisse: Stromverbrauch ohne AI Energy Mode = 0,9520 kWh. Stromverbrauch mit AI Energy Mode = 0,7195 kWh. Die Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

8 Verfügbar für bestimmte Modelle ab Mai 2023 über ein WLAN-Update. Die Testergebnisse basieren auf einem Vergleich der werkseitig eingestellten Temperatur bei Verwendung des AI Energy-Modus und ohne Verwendung des AI Energy-Modus. Die Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen und -muster variieren.

9 Erfordert die Nutzung der SmartThings-App und ein Samsung-Konto. Die tatsächlichen Einsparungen können je nach Nutzungsmuster und Umgebung variieren. Einsparungen im Vergleich zum AI-Auto-Modus durch Anpassung der Kompressorgeschwindigkeit und des angestrebten Kühl-/Heizsollwerts auf bis zu +2°/-2°C. Eine Sollwertanpassung durch den Benutzer führt zum Verlassen des AI Energy-Modus.

10 Die tatsächlichen Einsparungen können je nach Nutzungsmuster und Umgebung variieren.