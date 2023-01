Video: Erdbeben erschüttert chinesische Provinz Xinjiang

GESCHICHTE: Schockmoment für die Menschen in Xinjiang am Montagmorgen. Ein Erdbeben hat die westliche Provinz Südchinas erschüttert. Nach Angaben der europäischen Erdbebenmessstation EMSC hatten die Beben eine Stärke von 5,8 in einer Tiefe von rund 30 Kilometern. Der staatliche Sender CCTV berichtete, das Epizentrum liege in der Stadt Aksu, rund 650 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Ürümqi. Der Sender zeigte Bilder von Einsatzkräften, die mögliche Schäden an Brücken und Bahnlinien untersuchen. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht. Erst vor wenigen Tagen ereignete sich in der südwestchinesischen Provinz Sichuan ein Erdbeben der Stärke 5,7.

