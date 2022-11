VIDEO: Ein großangelegter Polizeivorfall ereignet sich in Teilen des Lower Mainland

Große Polizeipräsenz an mehreren Orten im Lower Mainland am Dienstag, den 22. November 2022 (Ashley Wadhwani/Black Press Media)

Der Highway 1 in der Nähe der Port Mann Bridge in Coquitlam steht wegen eines größeren Polizeivorfalls in der Nähe der King Edward-Überführung seit Stunden still.

Währenddessen zeigt ein Zeugenvideo, wie die Polizei in taktischer Ausrüstung durch den festgefahrenen Verkehr in der Nähe der Shaughnessy Street und des Lougheed Highway läuft.

Die SkyTrain-Station Braid ist ebenfalls geschlossen. Zeugen berichteten auch von einer großen Polizeipräsenz an der Scott Road Station.

Da kommt noch mehr.

Like uns auf Facebook und folge uns auf Twitter.

Aktuelle Nachrichten