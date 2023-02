Video: Die AfD feiert sich selbst

STORY: Die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der AfD verliefen am Montagabend nicht ganz reibungslos. Mehrere hundert Demonstranten hatten sich am Veranstaltungsort im hessischen Königstein versammelt, um gegen die Partei und ihre Politik zu protestieren. Rund 300 Parteimitglieder nahmen an der Feier teil. Unter ihnen die Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel. Aber auch der Thüringer Landeschef Björn Höcke. Die Alternative für Deutschland wurde am 6. Februar 2013 im wenige Kilometer entfernten Oberursel von einer kleinen Gruppe um den Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke und den konservativen Publizisten Konrad Adam als Projekt gegen die Euro-Rettungspolitik gegründet. Die Gründer haben die Partei jedoch längst verlassen. Die AfD ist laut Experten immer radikaler geworden. Seit 2015 liegt ihr Hauptaugenmerk auf dem Thema Migration. Seit 2017 ist die Partei im Bundestag vertreten. „Wir haben echte Alternativlösungen entwickelt. Wir geben Millionen Bürgern eine Stimme, die ohne uns keine parlamentarische Vertretung mehr hätten. Und darauf können wir stolz sein, liebe Freunde. Und auch.“ deshalb werden wir eines Tages und in nicht allzu ferner Zukunft auch regieren. Zuerst in einem Bundesland im Osten, dann im Westen und schließlich in der Bundesregierung. Wir werden eine Veränderung zum Besseren herbeiführen.“ Chrupalla kritisierte erneut die Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Krieg gehe Deutschland nichts an, sagte er. Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland sprach mit Blick auf die ersten zehn Jahre der AfD von einer im wahrsten Sinne des Wortes „gewaltigen Erfolgsgeschichte“. Auch wenn keine der anderen Parteien mit der AfD koalieren will: Zehn Jahre nach ihrer Gründung ist sie fester Bestandteil des deutschen Parteiensystems. Umfragen zufolge liegt die Zustimmung in allen fünf ostdeutschen Bundesländern bei über 20 Prozent.

