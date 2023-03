VERHAAL: Gut dreieinhalb Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlijn hebben de CDU en de SPD am Donnerstag Koalitionsverhandlungen over een zwart-wit Landesregierung aufgenommen. Waren beide Parteien einig, steht ein Wechsel im Roten Rothaus an. De SPD regisseert sinds 2016 met Grünen und Linken. In een van de Koalities van de CDU soll Kai Wegner van de eerste christelijk democratische regierende burgermeester met meer dan 20 jaar. Wegner zei optimistisch nach den Spoelrächen am Donnerstag: “Und wir haben heute schon sehr konkret über Maßnahmen sprachen, who wir eine Verwaltungsmodernisierung hinbekommen wollen. Wie zal die angstaanjagende wollen und welche Maßnahmen wir gemeinsam dann auch einleiten wollen. Wir haben natürlich über das Thema innere Sicherheit gesproken, was javiele Berlinerinnen en Berliner bewegt. Und here wird es natural auch darum gehen, who wir die Berliner Polizei modern ausstatten.” Die amtierende regerende Bürgermeisterin Franzika Giffey zal für Schwarz-Rot auf das Rote Rathaus verzichten. Möglichweise zou tegen de senator in de nieuwe landsregering zijn. Een der ontbinding van de SPD voor een Zweierbündnis met de CDU die kritiek heeft gekregen, auch aus den Reihen der Sozialdemokraten: “En ik ben in staat om veilig te zijn, als een goede handelsman Vertrag auf dem Tisch liegt, wenn wichtige Themen, die auch der Sozialdemokratie die zo is, dann wirds in jedem Fall auch eine Auseinandersetzung anhand der Themen beben.Ab Anfang nächster Woche sollen sich 13 Arbeitsgruppen der Parteien ontmoeten elkaar regelmatig.Anfang April soll dann der Koaltionsvertrag vorliegen.

