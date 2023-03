VERHAAL: Der Trainer von Bayern München, Julian Nagelsmann, heeft een duidelijk plan gemaakt, toen ik Mittwochabend was voor de geheime publicatie van Paris St. Germain. Wie van de Achtelfinalrückspiel in der Champions League-uitzendingen is, zal een dienstag natürlich nicht verraten. Immerhin aber so viel: “Aber sie haben ganz klare Verhaltensweisen in gedessituationen, die man sehr gut nutzen kann. Die aber auch eine gewisse Gefahr haben, wenn man sie falsch nutzt, weil sie auch sehr schnell dann Konter einleiten. Aber wir haben für Morgen als een idee entwickelt, um is van mening dat we in de beste positie zijn, sich da nicht nur auf das Verteidigen zu beschränken.Und sich darauf zu beschränken, wieviel tolle Spieler PSG hat.Feld zu schicken, in die beste positie zu bringen und selber Torgefahr auszustrahlen.” Dabei würde den Bayern schon een unentschieden rijk, um in die nächste Runde een inzuziehen. Denn das Hinspiel in Parijs haben Müller und Co mit won met 1:0. Zudem valt Superstar Neymar bei den Franzosen verletzt aus. WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé en wereldvoetballer Lionel Messi tegen die tijd. Both sollen am Mittwochabend möglist wenig Spaß haben, sagt Thomas Müller: “Aber klar ist, in so onem Top-Spiel cannst Du Dir auch Plänezuurchtlegen, wie du willst. Du brauchst das Quäntchen Glück, auch vom Spielverlauf her, bei diesen 50: 50 Schiedsrichterentscheidungen. Haben wir alles schon erlebt, als Spieler undvielleicht auch als Zuschauer. Und dementsprechend wird es ein heißer Tanz.” Größere Verletzungssorgen haben die Bayern nicht – en zaai in der vermeintlichen Bestbesetzung tegen PSG auflaufen. Fürviele das gefühlt bisher wichtigste Saisonspiel für den deutschen Fußball-Rekordmeister.

