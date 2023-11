Victoria und David Beckham machen sich übereinander lustig, während sie für einen Pilates-Kurs die passende Sportausrüstung tragen: „Nicht, dass meine Frau dramatisch wäre oder so.“





Victoria und David Beckham trugen am Montag für ihre Paar-Pilates-Sitzung passende Sportkleidung.

Das ehemalige Spice Girl, 49, und der Ex-Profi-Fußballer, 48, haben sich auf ihrem Instagram während des Trainings auf urkomische Weise gegenseitig zur Schau gestellt.

David begann den Witz mit dem ersten Beitrag, in dem Victoria mitten in der Sitzung flach auf dem Boden lag und so tat, als hätte sie Mühe, weiter zu trainieren.

Was Victoria dann dazu ermutigte, schnell mit einem Foto von David zu kontern, der auf dem Bauch lag und ironischerweise während des Trainings nichts tat.

Der Modedesigner schlüpfte in schwarze Leggings und ein bauchfreies Top, während David dunkle Shorts und ein T-Shirt trug.

Paartraining: Victoria, 49, und David Beckham, 48, trugen am Montag für ihre Paar-Pilates-Sitzung passende Sportkleidung

David markierte in dem Beitrag ihren Personal Trainer, damit er merkte, dass Victoria während des Trainings „nachlässig“ war.

Ihr Paar-Workout findet statt, nachdem sie mit ihren Kindern Harper (12) und Romeo (21) ein gesundes Familienwochenende bei einem Feuerwerksabend verbracht haben.

Victoria machte sich über Davids mittelmäßiges Feuerwerk lustig, als sie am Sonntag ein lustiges Video auf Instagram teilte.

Die Beckhams brachen in Gelächter aus, als David mit seinem fragwürdigen Feuerwerk nicht beeindrucken konnte.

Er rannte zu Licht 1 und rief seiner Familie zu: „Machen Sie sich bereit zum Umzug.“

Als das Feuerwerk nicht richtig zündete, konnte man Victoria hinter der Kamera lachen hören.

„Sie können also schon vorab Tickets für unser Feuerwerk für nächstes Jahr kaufen“, sagte die Modedesignerin und verspottete ihn.

Victoria hat mehrere schöne Fotos von Ehemann David geteilt, als er versuchte, ein Feuerwerk für Harper und Romeo zu veranstalten.

Startklar: David verbrachte den Abend mit seiner Frau Victoria und den Kindern Harper (12) und Romeo (21) damit, in ihrem Garten ein Feuerwerk anzuzünden

Treten Sie zurück! Doch die Beckhams brachen in Gelächter aus, als David mit seinem fragwürdigen Feuerwerk nicht beeindrucken konnte

Liebe zum Gewächshaus: Früher am Tag teilte David auf Instagram einige Schnappschüsse in seiner Landkleidung, während er einige Besorgungen in seinem wertvollen Prozessionsgarten erledigte

Und entspannen Sie sich… Nach einem Tag voller Gartenarbeit lehnte sich David mit hochgelegten Füßen zurück und genoss eine festliche Tasse Glühwein

Das ehemalige Spice Girl teilte auf Instagram Bilder von ihrem süßen Familienabend in ihrem Garten.

Harper und Romeo traten zurück, um der Show ihren Lauf zu lassen, während David das Feuerwerk zündete.

Die anderen Kinder der Familie Beckham, Brooklyn (24) und Cruz (18), waren bei den Feierlichkeiten nicht anwesend.

Früher am Tag teilte David auf Instagram einige Schnappschüsse in seiner Landkleidung, während er einige Besorgungen in seinem wertvollen Prozessionsgarten erledigte.

David zog Gummistiefel, eine Steppjacke und einen beigen Zylinder an – was Victoria laut David verabscheut.

Der Präsident von Inter Miami schien in bester Stimmung zu sein, als er seinen selbstgemachten Honig überprüfte und anschließend eine Tasse Glühwein genoss.