Geschreven door Nick Remsen, CNN

Met haar tweede catwalkshow tijdens de Paris Fashion Week achter de rug, lijkt Victoria Beckham een ​​opwindend nieuw tijdperk in te luiden voor haar gelijknamige label, bijna 15 jaar na de lancering.

“Ik doe al langer met mode dan met muziek”, zei Beckham introspectief tijdens een telefoontje vanuit Londen, slechts enkele dagen na haar herfst-wintershow van 2023 in de Franse hoofdstad.

Nog steeds bekend bij velen buiten de modewereld als ‘Posh Spice’, haar bijnaam als een vijfde van een van de Spice Girls, ze is een steunpilaar van roddelsites over beroemdheden, met een beroemde echtgenoot, David Beckham, en steeds bekendere kinderen: Brooklyn, die vorig jaar met acteur Nicola Peltz trouwde tijdens een spraakmakende bruiloft, Romeo, Cruz en Harper.

Toch wordt het merk Beckham, gelanceerd in 2008, warm ondersteund door de hogere echelons van de mode-industrie (Anna Wintour is een regelmatige gast op haar shows).

Ze was regelmatig te zien tijdens de modeweken in New York en Londen voordat ze afgelopen september haar debuut maakte tijdens de Paris Fashion Week. silhouetten die zo integraal deel uitmaakten van de look van Posh Spice, hoewel nu op een ongetwijfeld meer volwassen, glamoureuze manier weergegeven.

Dat haar modellijn al zo lang bestaat, valt op. Hoewel Beckham tijdens haar ambtstermijn lovende kritieken heeft ontvangen, komt het zelden voor dat beroemdheden zonder formele ontwerpopleiding succes boeken. Zelfs Rihanna’s ready-to-wear-lijn, Fenty, gesteund door het luxe conglomeraat Louis Vuitton-Moët Hennessy, werd na twee jaar gesloten (hoewel, het moet worden opgemerkt, Rihanna’s schoonheidsmerk met dezelfde naam bloeit).

Eva Longoria, Nicola Peltz Beckham, Brooklyn Beckham, Cruz Beckham, Edward Enninful, Harper Beckham, David Beckham en Anna Wintour wonen de Victoria Beckham FW23 show bij tijdens Paris Fashion Week. Credit: Darren Gerrish/WireImage voor Victoria Beckham

Ondanks haar lange levensduur is de commerciële levensvatbaarheid van Beckhams operatie vaak in twijfel getrokken, hoewel het erop lijkt dat de zaken eindelijk in de lift zitten. Volgens Women’s Wear Daily rapporteerde Victoria Beckham Holdings Limited, de gecentraliseerde entiteit tussen Beckham’s mode- en beautyondernemingen, voor het eerst winstgevendheid voor het fiscale jaar 2022. In januari vertelde de CEO van het merk, Marie LeBlanc, ook aan de Business of Fashion dat de verkoop de afgelopen vier seizoenen met dubbele cijfers is gegroeid.

“Ik denk dat ik nu echt, echt kan beginnen met bouwen”, zei Beckham terwijl hij nadacht over deze mijlpalen.

Het bedrijf van Beckham onderging onlangs een volledige herstructurering aan zowel de zakelijke als de creatieve kant – van verbeterde IT en digitale planningssystemen aan de achterkant tot (lichte) verlaging van de prijzen tot een “nieuw ontwerpteam, nieuw atelier en nieuwe leden op elke afdeling. als je wilt,’ zei ze.

Een blik van Victoria Beckham FW23. Credit: Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images

Hoewel ze veel veranderingen heeft aangebracht, is Beckhams toewijding aan kwaliteitscontrole al lang onwrikbaar: “Ik wil nooit iets overhaasten. Ik denk dat het uiteindelijk goed moet zijn. Ik wil nooit een compromis sluiten”, legde ze uit.

Haar oeuvre lijkt niet aan trends te voldoen, en ze werkt niet met flits of kortstondigheid (misschien in tegenspraak met de verwachtingen van haar Spice Girls-personage). Haar kleding combineert fantasie met een duidelijke nuchterheid: een herfst-winter 2023-look had bijvoorbeeld een gelaagde chiffon en een jurk met verenaccenten, gestileerd met een praktische kaki trenchcoat. En, veelbetekenend, er is niet echt een Victoria Beckham-logo of -merk, behalve haar lettertype.

Dit wil niet zeggen dat haar merk zonder kenmerkende stukken is. Beckhams ‘horlogeketting’-accessoires, met een gedurfd, reflecterend accent dat doet denken aan de polsband van een uurwerk, blijken populair. “Het is geïnspireerd op een riemdetail op een horloge dat mijn man voor mij heeft gekocht”, zei Beckham. “Een vintage Patek Philippe.”

Het metaalwerk is vooraan en in het midden te zien op handtassen van nano- tot jumboformaat, samen met geselecteerde schoenen en sieraden. De vervoerders zijn aangeslagen. Van de nieuwste collectie zijn de extra grote maten al uitverkocht in pre-orders. En Beckham lijkt een fan te hebben gevonden van, misschien, een onverwachte marktindicator: haar zoon, Cruz, die een crossbody “Eva” -tas met kettingaccenten en op maat gemaakte Victoria Beckham-denim met monogram droeg naar de presentatie van zijn moeder.

“Het is grappig omdat Cruz me belde op weg naar de show en hij zei: ‘Mam, mag ik je bril lenen?’ En ik had zoiets van ‘ja, natuurlijk kun je mijn bril lenen.’ En toen zei hij: ‘Ja, en ik heb net deze tas in je kleerkast gevonden”, zei Beckham lachend. “Het was interessant dat een 18-jarige jongen zich daardoor aangetrokken voelde en zei: ‘Ik wil het dragen.'”

Zou dit kunnen betekenen dat herenkleding in aantocht is? “Dat zou een droom zijn. Nog niet helemaal. Maar ik ben altijd geïnspireerd door herenkleding – dat zie je in het maatwerk,” zei Beckham.

Modellen maken hun laatste wandeling bij de Victoria Beckham FW23. Credit: Actiepers/Shutterstock

Hoewel herenkleding misschien niet snel op de markt komt, heeft ze in 2019 wel een speciaal make-up- en huidverzorgingsmerk geïntroduceerd, Victoria Beckham Beauty. -afslankende jurken. Deze stukken maken deel uit van de algemene Victoria Beckham-lijn, maar worden tegen een lagere prijs verkocht.

“VB Body was een idee dat ik had toen ik eigenlijk veel tijd in Miami doorbracht”, zei Beckham. Zij en haar man hebben een huis in de stad Florida; David is partner bij Inter Miami, de Amerikaanse voetbalclub. “Ik vind de manier waarop vrouwen zich daar kleden vrij bevrijdend in hoe ze graag pronken met hun lichaam en vieren wie ze zijn. Ik denk dat daar echt vertrouwen in zit.”

Sinds Beckham vorig jaar haar catwalkshow naar Parijs heeft verplaatst, merkt ze een toename van de aandacht op de redactie en op de rode loper. Voor herfst-winter 2023 rekruteerde ze Drew Barrymore voor teasers op sociale media rond de collectie als een knipoog naar de overlevering van de documentaire en film “Grey Gardens” (Barrymore speelde in de laatste). “Het verhaal inspireert me niet per se in letterlijke zin”, zegt Beckham. “Het is meer zo in de zin van hoe we plezier kunnen hebben met kleding.”

Victoria Beckham backstage bij haar FW23-show. Credit: Actiepers/Shutterstock

Dat soort energie voelt fris aan. Er waait een nieuwe wind in de zeilen van Beckham. Zelf lijkt ze optimistischer en dit zie je terug in haar eigen styling. “Ik droeg altijd zwart,” zei ze. “En dan weet ik niet precies wat er is veranderd of wat er is gebeurd, maar ik draag tegenwoordig zelden zwart. Ik hou van kleur en ik hou ervan onverwachte kleuren samen te dragen.” (Uniek kleurgebruik en combinaties zijn een ander kenmerk van de merkcodes van Beckham.)

Welke principes, buiten de Victoria Beckham-esthetiek, hebben haar geholpen op koers te blijven? “Jaren en jaren geleden,” vertelt Beckham, “zei (modeontwerper) Roland Mouret, die in het begin een mentor voor me was, ‘het maakt niet uit wat iemand zegt of wat iemand je vertelt, het is het juiste om te doen, uiteindelijk zal je ‘moet gaan met wat jij denkt dat goed is.’

“Daar heb ik de laatste tijd veel over nagedacht.” En daarmee voegt ze eraan toe: “Er is zoveel dat ik met mijn merk wil doen, op het gebied van mode en beauty. En, zoals ik al zei, ik geloof nu echt dat ik kan beginnen met bouwen. weer op het goede spoor, wat we hebben gedaan. En we hebben een fantastisch ontwerpteam. We hebben een goed geoliede machine.’

“Alles wat ik doe is geworteld in de realiteit”, concludeerde ze. “Maar het is niet het compromis van de droom geweest.”