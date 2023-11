Victor Wembanyama feiert sein erstes Monsterspiel mit 38 Punkten am Abend beim Sieg der Spurs über die Suns

Es könnte tatsächlich an der Zeit sein, sich zu fragen, ob Victor Wembanyama zu wenig gehypt wurde.

Fassen wir ein paar Fakten zusammen:

1. Die San Antonio Spurs erzielten in der letzten Saison eine Bilanz von 22:60.

2. Sie haben über die Nr. 1-Gesamtauswahl hinaus nichts Bedeutendes hinzugefügt.

3. Die Suns waren in der letzten Saison mit Kevin Durant in der regulären Saison ungeschlagen.

4. Die Suns haben Devin Booker am Donnerstag zurückgeholt.

Victor Wembanyama hat sein erstes großes Spiel gegen die Suns. (Foto von Christian Petersen/Getty Images) (Christian Petersen über Getty Images)

Denken Sie daran, dass Wembanyama auswärts bei 15 von 26 Schüssen gegen die Suns bei einem 132:121-Sieg 38 Punkte verlor und damit die Bilanz der Spurs auf 3:2 verbesserte. Ihre einzigen Niederlagen erlitten sie im Auftaktspiel gegen die Dallas Mavericks und gegen die Los Angeles Clippers.

Das ist nicht normal. Selbst nach den Maßstäben einiger der am meisten gehypten Rookies in der NBA-Geschichte ist das nicht normal.

Wembanyama hat nicht nur den Strafraum gegen die Suns komplettiert, er war auch derjenige, der die Tür zugeschlagen hat.

Die Spurs führten die meiste Zeit des Spiels zweistellig, aber die Suns stürmten im vierten Viertel zurück und glichen mit 116:116 aus. Die Spurs antworteten mit einem 12:0-Lauf. Wembanyama erzielte 10 dieser Punkte. Er schaffte es nicht mit der unglaublichen Länge, die ihn immer wieder viral machte, bevor er die NBA erreichte.

Als das Spiel auf dem Spiel stand, machte Wembanyama Klimmzüge wie sein Idol Durant.

Wir haben erst fünf Spiele in Wembanyamas Karriere hinter uns, aber er erzielt jetzt durchschnittlich 20,6 Punkte bei 50,2 % Schießen mit 8,0 Rebounds, 2,2 Blocks, 1,6 Assists und 1,4 Steals pro Spiel. Und es könnte sein, dass es ihm nur noch besser geht. Das reicht vielleicht nicht aus, um den Titel „NBA Rookie of the Year“ zu gewinnen (Chet Holmgren von den Oklahoma City Thunder meldet ähnliche Zahlen), aber es reicht auf jeden Fall aus, dass Wembanyama in seiner jungen Karriere bisher fast alle wichtigen Prüfungen bestanden hat.

Der einzige Spieler, der gepostet hat eine ähnliche Kombination aus Punkten, Rebounds und Blocks in seinen ersten fünf Karrierespielen: Shaquille O’Neal.

(Illustration von Henry Russell/Yahoo Sports)

Verstehen Sie uns außerdem nicht falsch. Wembanyama machte immer noch viel mit seiner unglaublichen Länge.

Weitere Highlights von Victor Wembanyama

Hier ist ein kurzer Ausschnitt, von einem Dunk durch die Bahn, in dem er in der Nähe der Freiwurflinie startete, bis zu einem Block, der in Bookers Albträumen weiterleben wird.

Auch hier ist nichts davon normal. Aber das wird uns auf absehbare Zeit nicht davon abhalten, die Spiele der Spurs so intensiv wie möglich zu verfolgen.