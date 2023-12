Vice-president Harris brengt recordstem uit in de Senaat

Vice-president Harris bracht dinsdag haar 32e beslissende stem uit om Loren L. AliKhan te bevestigen als Amerikaanse districtsrechter voor het District of Columbia – geschiedenis schrijvend met de meest beslissende stemmen in de kamer door een vice-president.

De 32 beslissende stemmen in de Senaat die Harris heeft uitgebracht sinds zijn aantreden in 2021, staan ​​boven een 191 jaar oud record van John C. Calhoun. Als vice-president van John Quincy Adams en Andrew Jackson had Calhoun 31 banden met de Senaat verbroken tegen de tijd dat hij in 1832 zijn ambt verliet.