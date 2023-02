Vibrierende Pille: Eine medikamentenfreie Linderung von chronischer Verstopfung kann durch eine Pille erreicht werden, die im Körper vibriert

CNN

Menschen, die mit chronischer Verstopfung zu kämpfen haben, haben eine neue drogenfreie Option, um die Dinge wieder in Gang zu bringen.

Es ist die erste Kapsel ihrer Art, die etwa die Größe einer normalen Pille hat – aber anstatt das Medikament nach dem Schlucken freizusetzen, vibriert sie, um den Dickdarm zu stimulieren.

Die Kapseln namens Vibrant wurde im August von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen, wurde aber erst diese Woche für Ärzte zur Verschreibung verfügbar.

Ärzte betrachten eine Person als verstopft, wenn sie weniger als drei Stuhlgänge in einer Woche hat. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage leben zwischen 10 % und 20 % der Amerikaner mit anhaltender Verstopfung, die keine erkennbare Ursache hat. Sie neigen zu hartem, trockenem Stuhlgang, der Schmerzen und Blähungen verursachen kann.

Die Idee hinter der Behandlung ist, dass eine einzige lebendige Pille jeden Tag vor dem Schlafengehen eingenommen wird. Es wandert dann den gleichen Weg wie die Nahrung durch Magen und Dünndarm und erreicht schließlich etwa 14 Stunden später den Dickdarm. Dann geht es an die Arbeit.

Die Pillen stimulieren spezialisierte Nervenzellen im Darm, die als mechanosensorische Zellen bezeichnet werden. Diese helfen, Peristaltik auszulösen, die wellenförmigen Muskelkontraktionen, die helfen, Nahrung durch den Darm zu drücken.

„Es gibt kleine Vibrationen für drei Sekunden an, drei Sekunden aus“, sagte Cathy Collis, Chief Commercial Officer von Vibrant Gastro, das seinen Sitz in Israel hat, aber Niederlassungen in den USA hat.

Vor dem Gebrauch wird jede Pille in einer kleinen Kapsel aktiviert, die sie einschaltet. Nach dem Schlucken ist es etwa zwei Stunden aktiv, verstummt etwa sechs Stunden und aktiviert sich dann wieder für weitere zwei Stunden.

Schließlich, nachdem sie ihre Arbeit erledigt haben, kackt der Körper der Person sie aus und sie werden weggespült.

Die Kapseln sind kein Heilmittel. Sie sind so konzipiert, dass sie täglich eingenommen werden, genauso wie Sie andere Erhaltungsbehandlungen einnehmen würden.

Nach Angaben des Unternehmens bestehen die Kapseln aus einem Material medizinischer Qualität, das auch für die Pillenkameras verwendet wird, die Gastroenterologen seit 15 Jahren verwenden.

Um die FDA-Zulassung zu erhalten, musste Vibrant nachweisen, dass die Pillen keine giftigen Materialien enthielten und dass sie beispielsweise der Kraft eines Bisses standhalten konnten, falls jemand versehentlich hineinbiss.

Das Unternehmen musste auch nachweisen, dass die Kapseln keine bestimmten Risiken bergen, wie z. B. das Verursachen von Infektionen, Reizen des Gewebes, Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten, Hängenbleiben oder gar Nichtfunktionieren.

Wie Kontaktlinsen und Spritzen werden sie von der FDA als Medizinprodukte der Klasse 2 eingestuft, was bedeutet, dass sie ein mittleres Risiko für den Benutzer bergen.

Sobald die Pillen ins Abwasser gelangen, werden sie ausgesiebt und als nicht kompostierbares Material auf eine Deponie gebracht.

In einer kleinen klinischen Studie wurden 349 Personen mit chronischer Verstopfung in zwei Gruppen eingeteilt: 200, die acht Wochen lang täglich die vibrierenden Kapseln einnahmen, und 149, die eine ähnliche Pille schluckten, die nicht vibrierte.

Die Personen, die die Vibrant-Pillen einnahmen, berichteten, dass sie häufiger gehen und ihren Darm vollständiger entleeren konnten als diejenigen, die die aktiven Kapseln nicht bekamen.

Etwa 40 % der Gruppe, die die Vibrant-Pillen einnahm, gaben an, mindestens einen zusätzlichen Stuhlgang pro Woche zu haben, verglichen mit etwa 23 % der Placebo-Gruppe. Sie berichteten auch von weicheren Stühlen und weniger Blähungen.

Der Prozentsatz der Patienten, die über zwei oder mehr zusätzliche Stuhlgänge pro Woche berichteten, betrug 23 % in der Gruppe, die die Vibrant-Pillen einnahm, und etwa 12 % in der Gruppe, die das Placebo einnahm.

Die meisten Leute sagten, sie könnten die Wirkung der Pillen nicht spüren, aber einige taten es.

„Eine Minderheit konnte es spüren“, sagte Dr. Eamonn Quigley, Chef der Gastroenterologie am Houston Methodist Hospital. Quigley half beim Testen der Kapseln, aber er hat keine finanzielle Beteiligung an dem Unternehmen. „Keiner von ihnen empfand es als unangenehm. Und keiner von ihnen hat deswegen aufgehört, es zu nehmen.“

Er sagt, er könne die Wirksamkeit der Vibrant-Kapseln nicht direkt mit anderen Arten von Heilmitteln vergleichen, da sie in der Studie nicht direkt getestet wurden. Aber er sagt, der Grad der Linderung mit den Vibrant-Kapseln scheint ähnlich zu sein, wie verschreibungspflichtige Medikamente gegen Verstopfung in ihren klinischen Studien durchgeführt haben.

Menschen, die die Vibrant-Kapseln einnahmen, berichteten von keinen schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen wie Darmverschluss. In der Placebo-Gruppe wurden mehr Verdauungsnebenwirkungen berichtet als in der Vibrant-Gruppe: 9,4 % bzw. 6,5 %. Zwei Personen, die die Vibrant-Kapseln einnahmen, berichteten von Durchfall, aber das war nicht üblich.

„Eine der wichtigen Nebenwirkungen, die es nicht hat, ist Durchfall, da viele der verschreibungspflichtigen Medikamente zu Durchfall führen können“, bemerkte Quigley.

Das liegt daran, dass die meisten verschreibungspflichtigen Medikamente gegen Verstopfung im Dünndarm wirken, wo sie mehr Flüssigkeit und Sekrete an die verdauende Nahrung abgeben.

Dr. Satish Rao, Distinguished Chair of Gastroenterology an der School of Medicine der Augusta University, sagt, dass es keine Frage gibt, dass verschreibungspflichtige Medikamente gegen Verstopfung wirken, aber sie zielen auf einen anderen Bereich ab als die Vibrationspille. „Wenn Sie es nur aus einer mechanistischen Perspektive betrachten, arbeiten sie ein wenig entfernt von dem, wo das Problem liegt, aber sie helfen dem Problem“, sagte Rao, der auch beim Testen der Kapseln half.

Im Gegensatz dazu wirken die Vibrant-Kapseln im Dickdarm, der die Ursache der Beschwerden sei, sagt er.

Die vibrierenden Kapseln sind so programmiert, dass sie auf eine bestimmte Weise wirken, und sie sind von der FDA nur zur Behandlung von chronischer Verstopfung bei Erwachsenen zugelassen, die keine Hilfe von rezeptfreien oder verschreibungspflichtigen Medikamenten erhalten haben oder deren Nebenwirkungen nicht vertragen .

Menschen mit Schluckbeschwerden oder einer Magenlähmung, genannt Gastroparese, sollten keine Vibrant-Pillen einnehmen, sagte Collis. Sie sind auch keine gute Idee für Menschen mit Darmverschluss in der Vorgeschichte.

Aber Rao glaubt, dass Experten mit mehr Studien und Feinabstimmung in der Lage sein könnten, die Pillen so umzuprogrammieren, dass sie früher wirken, vielleicht im Magen, um möglicherweise Menschen mit Gastroparese zu helfen.

Er glaubt, dass es in Zukunft auch möglich sein könnte, die Programmierung der Kapsel zu personalisieren, um besser auf die Bedürfnisse einzelner Patienten einzugehen.

Laut Collis ist Vibrant derzeit nicht versichert. Für diejenigen, die krankenversichert sind, bietet das Unternehmen einen Gutschein an, um die Eigenkosten auf 69 USD pro Monat zu begrenzen. Sie sind kein Heilmittel; Menschen müssen sie konsequent einnehmen, um Erleichterung zu sehen.

„Wir arbeiten gerade mit Versicherungsunternehmen zusammen, um eine Deckung in kommerziellen Plänen zu erhalten“, sagte sie. „Aber bis wir diese Abdeckung erhalten, ist es unser Ziel und unsere Verpflichtung, sicherzustellen, dass dies für Patienten zugänglich und erschwinglich ist.“