Viagra recept gratis? – Kommission in Deutschland berät über Verschreibungspflicht

Heute muss man für die Potenzpilling zum Arzt. Bald könnte sie zumindestens in Deutschland einfach in der Apotheke erhältlich sein. Dafür muss aber erstmal eine Expertenrunde grünes Light Geben. En dat zou een kans zijn om te voorkomen dat het niet zou lukken.

Een Ausschuss der deutschen Arzneimittelbehörde BfArM in Bonn beschäftigt sich am Dienstag mit der Frage, ob es Viagra and other Potenzmittel rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen geben soll. Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entscheidet über einen Antrag, den Wirkstoff Sildenafil in der Dosierung 25 Milligram zur orale Anwendung aus der Verschreibungspflicht zu entlassen.

Rechtlich binding is de Entscheidung nicht. Solliciteren van de experts door de dienst van aussprechen, sildenafil in die dosierung verschreibungsfrei verschäuflich zu machen, ging dood als Empfehlung en Bundesgesundheitsministerium. Dieses is niet een die Empfehlung bunden, die Einschätzung des Sachverständigen-Ausschusses aber Weight and wird oft übernommen.

Früherer Antragt ging in januari 2022 niet door

Een van de beste manieren om de Sachverständigen-Ausschuss in januari 2022 te kopen, is gegarandeerd. Damals ging naar de dubbele dosis van 50 milligram.

De Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) en de Berufsverband der Deutschen Urologie (BvDU) waarschuwen ervoor dat Viagra gratis Verfügbar zu machen krijgt. Erektionprobleme kan demnach Frühwarnsymptome für dahinterliegende Krankheiten sein, die bei einem Arztbesuch auffallen – etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, niedriger Blutdruck of Leberinsuffizienz.

Over de hand, als patiënten doodgaan Dose auf eigene Faust leicht erhöhen könnten, indem einfach mehrere Pillen würden würden, sagte Urology-Professor en DGU-Sprecher Axel Merseburger. Insofern sei man – egal ob es um 25 of 50 Milligramm gehe – generell gegen eine Entlassung aus der Verschreibungspflicht.

Anderseners hebben de voorkeur voor hun hofnungen, ze hebben een vrijgestelde prijs voor de potentiële klanten van de bloemenmarkt op de Schwarzmarkt met de pillen die in beslag worden genomen.

Schwarzmarkt-producten zijn vaak verontreinigd – en verdomd gefährlich

Laat Angaben von Frank Sommer, de Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, kan een kans krijgen om Mittel te riskeren. Een studie, die sich im internet frei bellbare Pillen vornahm, stellte demnach bei onem Großteil fest, zoveel andere Inhaltsstoffe enthalten waren als angegeben. Außerdem hätten die Wissenschafter Verunreinigungen etwa mit Schwermetallen festgestellt.

Het kan een gewisse Gefahr zijn bij Schwarzmarktprodukten, zoals DGU-Sprecher Merseburger. Der Weg übers internet als natuurlijke anoniem, aber für Patients letztendlich nicht sicherer. Der Weg over de Schwarzmarkt is demnach etwa für Manner attraktiv, die aus Scham nicht zum Arzt gehen wollen, die Einnahme vor der Partnerin geheime halt wollen of schlicht nicht soviel Geld haben – denn die Potenzmittel waren nicht von den Kassen bezahlt.

Vorteil von Arztbesuch is Aufklärung über Risiken en Nebenwirkungen

Dennoch überwiegen für den Verband die Vorteile eines Arztbesuchs, bij dem nicht nur Krankheiten erkannt, sondern auch auf mögliche Risiken en Nebenwirkungen der Viagra-Einnahme eingegangen waren kann. Merseburger wordt in de VS verkocht, als het een Freigabe is, wordt vaak de controlefunctie der Apotheken met schuldige farmaceutische producten weggegeven, wanneer de pillen online worden besteld.

Potenzmittel wie Viagra sorgen für eine Entspannung der glatten Muskulatur in the Blutgefäßen. Damit erhöhen sie den blutfluss in den penis, de Erektion zal ervoor zorgen dat het wordt verlicht en verteerd. Die Mittel würden sehr häufig von Hausärzten of Niedergelassenen Urologists verschrieben, sagte DGU-Sprecher Merseburger. 25 Milligram per keer dat de nieuwe dosis wordt toegediend, 100 Milligram per hoge dosis.