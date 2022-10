Viagra, Exorzismus, Lügen: Der letzte Wahlkampf zwischen Bolsonaro und Lula Current America | DW

Vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien am Sonntag lieferten sich der ultrarechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro (67) und sein linksgerichteter Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva (77) in einer Fernsehdebatte einen letzten Schlagabtausch. In dem zweistündigen TV-Sprechduell am Freitagabend warfen sich die beiden Kandidaten gegenseitig der Lüge vor.

Lula, der von 2003 bis 2011 Präsident war, nannte Bolsonaro den „größten Lügner der brasilianischen Geschichte“ und warf ihm vor, „unausgeglichen“ zu sein. Bolsonaro seinerseits sagte, sein Gegner müsse die Lügen austreiben lassen. Bolsonaro nannte Lula auch einen „Banditen“, der sich selbst als Anwalt der Armen betrachtete. Hintergrund: Lula saß wegen seiner Beteiligung am Korruptionsskandal 2018 und 2019 um den staatlichen Ölkonzern Petrobras insgesamt 18 Monate im Gefängnis. Im vergangenen Jahr wurden die vom Obersten Gericht Brasiliens gegen ihn verhängten Urteile aus technischen Gründen aufgehoben.

„Brasilien ist ein Paria geworden“

Lula griff seinen Gegner nun auch wegen seiner Außenpolitik an – ein Thema, das in früheren Fernsehdebatten fast nie angesprochen worden war. „Unter Ihrer Regierung ist Brasilien zum Paria geworden. Niemand will Sie willkommen heißen und niemand kommt hierher“, warf er Bolsonaro vor. Er lachte über den Vorwurf, bevor er konterte: „Die arabische Welt empfängt mich mit offenen Armen. Ich habe vor einer Weile mit (US-Präsident) Biden gesprochen. Ich spreche mit allen. Hör auf zu lügen, Lula.“

Für den ehemaligen Staatschef Lula da Silva ist Brasilien unter Bolsonaro auch außenpolitisch schwächer geworden

Bolsonaro prahlte mit sinkender Arbeitslosigkeit und Inflation, als Lula ihn in wirtschaftlichen Fragen ansprach. „Muss ich einen Exorzismus an dir durchführen, um mit dem Lügen aufzuhören?“ Er wiederholte auch den Vorwurf, Lula sei ein „Abtreiber“, der Drogen legalisieren wolle. Lula bekräftigte, dass er tatsächlich gegen Abtreibung sei – ein heißes Thema im sozial konservativen Brasilien.

„Nehmen Sie Viagra?“

In einem anderen Teil der Debatte bat Lula Bolsonaro, den Kauf von 35.000 Viagra-Pillen durch die Armee zu erklären, die zur Behandlung von erektiler Dysfunktion und, wie Bolsonaro sich erinnerte, von Prostataproblemen verwendet wurden. „Nehmen Sie Viagra?“ fragte Bolsonaro. Lula antwortete nicht.

Der amtierende Präsident Bolsonaro spielte wieder gerne die Opferrolle: „Das ganze System ist gegen mich“

Bolsonaro, der wiederholt behauptet hat, Brasiliens Wahlsystem sei voller Betrug, erneuerte seine Anschuldigungen der Verschwörung gegen ihn. „Das ganze System ist gegen mich“, sagte Brasiliens Staatschef. In einem kurzen Interview nach der Debatte gab er jedoch eines seiner bisher deutlichsten Versprechen ab, dass er das Wahlergebnis respektieren würde, falls er verlieren sollte. „Es gibt nicht den geringsten Zweifel: Wer die meisten Stimmen bekommt, gewinnt. Das ist Demokratie“, sagte er. Bolsonaro war zuvor dafür kritisiert worden, dass er das Ergebnis respektieren würde, wenn es „nichts Ungewöhnliches“ gebe.

Die Debatte wurde live auf TV Globo, dem größten brasilianischen Sender, übertragen. Octavio Guedes, Kommentator bei Globo News, stellte nach dem Streit nüchtern fest: „Es war eine Anti-Debatte, es gab nichts, was den Stand der Dinge ändern würde.“

sti/AR (afp, ap, rtr)