Status: 01/31/2025 06:19 Uhr Heute findet ein 24-Stunden-Warnstreik in den Hamburg-Holstein Transport Companies (VHH) statt. Die Ver.di -Union forderte dies. Einzelne Busse – zum Beispiel für Schüler – sollten noch fahren.

Laut der Ver.DI-Union begann der 24-Stunden-Warnschlag heute um 3 Uhr morgens und soll bis Samstag stattfinden. Die Transportunternehmen Hamburg-Holstein (VHH) gehen davon aus Ein paar isolierte Linien, um das Unternehmen aufnehmen zu können.

Studentenbusse fahren fort

Die Erfahrung hat gezeigt, dass nicht alle Busfahrer dem Streikanruf folgen werden, so ein Sprecher des VHH. Diese verbleibenden Kräfte sollten dann speziell auf Routen fahren, die besonders stark eingesetzt werden. Der Fokus liegt in erster Linie auf dem Studentenverkehr am Morgen und um 12.00 Uhr. Insgesamt 13 Buslinien haben den VHH identifiziert, die für die Schüler wichtig sind.

Bargteheide und Ahrensburg sind nicht betroffen, einschließlich AKN -Ersatzbusse

Im Distrikt Stormearn sind die beiden Städte Ahrensburg und Bargteheide nicht vom Streik betroffen. Dort fährt eine Tochtergesellschaft des VHH mit der Ahrensburger Bus Operating Company (ABG). Es hat eine separate Kollektivvereinbarung. Laut VHH gilt dies auch für den Shuttle -Service HVV Hop. Und die Fahrten des AKN -Schienenersatzverkehrs werden laut einem Sprecher ebenfalls vollständig durchgeführt. Derzeit ersetzen Busse die A1 zwischen Ellerau und Burgwedel und zwischen Quickborn Bahnhof und Ellerau bis Niendorf Markt.

Tipp: Schauen Sie sich die Verbindung an, bevor Sie mit dem Fahren beginnen

Laut einer Nachricht aus der VHH können auch einzelne Reisen in anderen Zeilen erreicht werden. Passagiere werden gebeten, ihre Verbindungen vor dem Fahren herzustellen Überprüfen Sie die HVV -Website. Es zeigt in Echtzeit, ob die Reise stattfindet.

Lohnerhöhung erforderlich

Der Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für die ungefähr 2.600 Mitarbeiter der VHH. Ver.di verlangt für alle Mitarbeiter und 200 Euro für Auszubildende eine Löhne um 400 Euro. Nach seinen eigenen Aussagen hat der VHH am vergangenen Montag ein erstes Angebot eingereicht, aber eine Vereinbarung konnte jedoch nicht erzielt werden. Laut einem Sprecher sollen die Verhandlungen am 13. Februar fortgesetzt werden.

Ein weiterer Streiktag am 7. Februar möglich

Laut VHH könnte am 7. Februar ein weiterer Streiktag stattfinden. Auf die Frage von NDR Schleswig-Holstein sagte ein Sprecher von Ver.di, dass dies bisher nur eine Möglichkeit gewesen sei. Es ist derzeit noch offen, egal ob es tatsächlich in Streik kommt.

