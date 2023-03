Het X-leven familie rouwt om het verlies van een lid.

Denise Russo, die in het enige seizoen van de show in 2011 verscheen, stierf op 5 maart op 44-jarige leeftijd, bevestigde de San Diego Medical Examiner in een persbericht. Denise – die 8-jarige deelt Leeuw Wolf met skateboardster Pierre Luc Gagnon– stierf in het huis van haar vriend in San Diego, waar ze volgens de keuringsarts niet meer reageerde.

In het rapport stond dat Denise dood werd verklaard na “agressieve pogingen tot reanimatie” en dat er drugsparafernalia ter plaatse waren.

Er is geen doodsoorzaak onthuld.

Denise was een van de drie koppels op Het X-leven, een VH1-serie die extreme sportsterren en hun romantische partners volgde. Denise ging uit met Pierre tijdens de show, hoewel het paar sindsdien uit elkaar is gegaan.

Eerder dit jaar was Denise in de running om te worden Geïnkt Tijdschrift’s volgende covergirl. Bij het beantwoorden van de vraag over haar geïnkt profiel, “Wat is één ding dat je zou willen dat iedereen over je weet?” antwoordde ze: “Ik vind het heerlijk om moeder te zijn!”