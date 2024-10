Status: 07.10.2024 20:58 Uhr

Wij hopen met veel plezier de titel voor ons Duitse team en 2023/24 binnen te halen: we zullen trots zijn op de ambities van VfL Wolfsburg en FC Bayern München in de Champions League van de Fransen.

Die momenteel starten in Meister Bayern en in DFB-Pokalsieger Wolfsburg, beide Bundesligisten in der Königsklasse. Tegenwoordig zullen de Duitse clubs, aangezien ze steeds groter worden, financieel actief blijven in Spanje, Frankrijk of Engeland.

Stroot gaat door naar de Four Count Finale

Een Ambitionen verminkt es in München die in Wolfsburg dennoch nicht. „We hebben minimaal een team nodig in de viervoudige finales, en de eerste poging voor het Duitse voetbal in het algemeen“, zei VfL-Trainer Tommy Stroot voor de Abreise zum eerste Gruppenspiel am Dienstag (18.45 Uhr/Live-Ticker op sportschau.de) beide van AS Rom.

De Beierse president Herbert Hainer (70) kon zijn tijd besteden aan de toekomst van Duitsland. „Wir wollen sowohl in Deutschland als auch international in die Spitze kommen“, zei het. „Het is allemaal duidelijk: als het team van FC Bayern in de professionele sport zit, is dat alles. Dat is de toekomst van ons voetbalteam.“

Zuletzt kein deutsches Team in den Top-Echt

Landelijk woonden ze in Bayern met drie Meistertitels in vier jaar tijd was Wolfsburger een nummer één in zijn soort. Internationale dauert es noch. Beste ervaring in de Champions League tijdens de halve finale. In de vergangen Saison-oorlog schon in der Gruppenfase Schluss.

Damit is binnenkort het Duitse team in de Vier Finales, nadat Eintracht Frankfurt wordt verslagen door de eerste Ko-Runde en de Wolfsburgers worden gescheiden van de kwalificatie.

2015 wordt een Duitse triomf

Letzter deutscher Champions-League-Winnaar oorlog van de 1. FFC Frankfurt 2015. 2013 en 2014 oorlog van de VfL van de grote Sieger. Beide ploegen Olympique Lyon (sechs) en FC Barcelona (drie) bezitten de titel. In de huidige kwalificatie scheidde Eintracht Frankfurt – zie hun Bedauern van Wolfsburg’s Trainer Stroot. „Ik hield van alle drie Mannschaften in der Gruppenphase gesehen „, stond er.

Op de een of andere manier zit er een team in het team van FC Bayern dat zeker de Bundesliga zal winnen. Naast de Meister uit het Italiaanse Hauptstadt ontmoeten ze de Wolfsburgers in de Gruppe B en de Royal League Championships Olympique Lyon en Galatasaray Istanbul.

Bayern Group „hoed viel op de bieten“

Door het gebrek aan vervolg op het verleden zijn de Wolfsburgers een deel van hun motivatie. Einmal nicht dabei gewesen zu sein, habe in seinem Team „een Riesengier kreiert „, zei Stroot. Er is een glaube an „das Potentieel“ zegener Spielerinnen.

De Münchnerinnen zijn in de Gruppe C am Mittwoch (18.45 Uhr/Live-Ticker op sportschau.de) in het huis met het Arsenal WFC in Londen in Londen. Ze zijn geïnteresseerd in Gegner sinds Valerenga IF uit Oslo en Juventus Turijn. „Dat is een groep die altijd met zijn bieten heeft geleefd“ zei Bayern-sportdirecteur Bianca Rech in detail: „Unser Ziel ist das Viertelfinale.“

Klara Bühl van FC Bayern in Kampf um de Ball in der Vergangen Saison tegen Paris Saint-Germain

Ook Chelsea en Arsenal zijn favoriet

Het zijn de Verdächtigen, FC Barcelona en Olympique Lyon, die in deze Saison spelen met Engelse Klubs in de Mitfavoriten. FC Chelsea heeft al 15 jaar geen internationaal voetbal gewonnen, maar is ook trainer, die vooral bekend is van zichzelf met Trophäen: Sonia Bompastor won met Olympique Lyon zowel als speler en in 2022 als trainer in het Henkelpott. Dit is het raamwerk dat uiterst belangrijk is, alles op het hoogste niveau in de reis van Sam Kerr.

Naast de FC Arsenal-titel is er een grandioze schare fans, vol met de Emirates Schonmal met meer dan 60.000 fans. Arsenal was de afgelopen jaren niet altijd constant met een topploeg: Leah Williamson is de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg, die met Goalgetter komt in Alessia Russo, Mariona Caldentey of speelster Kim Little.

16 teams in vier Gruppen

Er werden wedstrijden gespeeld met 16 bemanningsleden uit vier groepen. Jouw groep kwalificeert zich voor de beste twee wedstrijden voor de vier finales. In de groepsfase hebben we de titeleditor en de meester van drie werkers op hoog niveau aan de startplaats.