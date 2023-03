Für den FC Schalke 04 stehen die Revier-Wochen der Wahrheit an. Bevor es zum großen Derby tegen de BVB kommt, muss der S04 en die Castroper Straße nach Bochum. De wedstrijd VfL Bochum – FC Schalke 04 is zeer interessant. Voor beide teams wordt in hun Nachbarschaftsduell darum, das Sechs-Punkte-Spiel für sich zu entscheid.

Bont hol S04 geht es im Spiel tegen de VfL darum, mit den Bochumern gleichzuziehen en nach langer Zeit wieder die rote Laterne abzugeben. Laat iedereen van de trainer weten wat je kunt doen. Voor Thomas Reis wird das Spiel VfL Bochum – FC Schalke 04 ein ganz besonderes.

VfL Bochum – FC Schalke 04: Mit alten Kenntnissen zum Sieg?

Der FC Schalke 04 möchte beim Auswärtsspiel in Bochum den zweiten Sieg in Folge einfahren und weiter Boden gutmachen. Gewinnt der S04 am Samstag (15:30 Uhr) gegen den Revier-Nachbarn, verlässst Königsblau sogar den letzten Tabellenplatz. Genug Ansporn is ook beschikbaar voor elke Brisanz die definitief is. Schalke kan ervoor zorgen dat de kurze Reise duchhaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein antreten. Die Gelsenkirchener sind seit fünf Spielen ungeschlagen en sind mit Erzrivale Borussia Dortmund das einzige Team, das in der laufden Rückrunde noch ungeschlagen ist.

Damit das auch so bleibt un der S04 diese Positiv-Series fortsetzen kann, muss das Team von Chef-Coach Thomas Reis auch in Bochum besthen. Een grotere Vorteil im Kampf um die drie Punkten kunnen de trainer zelf kiezen. Thomas Reis is een van de beste spelers van de VfL-opleiding en weet niet of hij beter is. Der 49-jaren weiß ook genau über die Stärken en die Schwächen des Gegners Bescheid. “Natuurlijk kenne ich die Mannschaft, die einzelnen Spieler sehr gut”, erklärte Reis auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Ist das der entscheidende Schlüssel zum Erfolg?

Ganz nutzlos sind diese Kenntnisse zeker weten. Maar inwieweit dieses Wissen zu einem möglichen Sieg betragen könnte, bleibt abzuwarten. Schließlich dat sich seitdem Reis-Abgang beim VfL einiges geändert. Maakt niet uit, dat er een nieuwe Trainer met nieuwe Spielidee is gekomen. “Ob das jetzt ein Vorteil ist, zijn wir sehen. Die Mannschaft sich ja auch under Thomas Letschrichtig gut entwickelt“, erklärte der Ex-Bochum-Trainer. Für Reis en seine Mannschaft zullen zoveel mogelijk doen, mit der hitzigen Stimung en der enthousiaste Atmosphäre klarzukommen. “Ich weiss, was auf uns zukommt. Es kann sehr, sehr laut zijn“, dus Reis. “Man kommt sehrviel mit, weil die Zuschauer sehr nah am Spielfeldrand sitzen”, ergänzte der bürtige Wertheimer.

“Bochumer Junge” van Schalke

Wanneer S04-coach Thomas Reis am Samstagmittag das Stadion an der Castroper Straße betritt, dürfte in ihm so einiges vorgehen. Reis is Bochumer door en door. Er zouden geen Amtes in Gelsenkirchen of onderdompeling in Bochum zijn, spelen voor de VfL en getrainde später sämtliche Junioren-Teams bis hin zur ersten Mannschaft. Ihm afhankelijk als trainer nach 11 Jahren Zweitklassigkeit endlich wieder die Rückkehr in die eerste Liga. In seiner Zeit beim VfL erklärte Reis stolz: “Wenn ich kein Bochumer bin, were dann.” Ein Zitat, was ihm nach seinem Amtsantritt bei S04 seitens der Bochum-Fans heftig um die Ohren is gevlogen.

Nun trifft der “Bochumer Junge” ook als Gäste-Coach auf “seinen” VfL. Een bepaalde en doorlopende kuriose situatie – voor Reis en Bochum. Trotzdem möchte der S04-Coach seiner alten Mannschaft am Samstag den sportlich größtmöglichen Schaden zufügen and die drie Punkte aus seiner Heimat entführen. Als je durft, kun je zien dat het beste team van de Aufwärtstrend en de Sieg von letzter Woche anknüpft.

Hoewel alle Nebengeschichten rond het spel VfL Bochum – FC Schalke 04 een man schnell vergessen, dat is sportief voor beide teams die een van de twee seizoenen van elkaar scheiden. Gewinnt der VfL, bauen die Bochumer sich wieder een kleine Polster gegenüber ihrem (Tables-)Nachbarn auf. Gewinnt der S04, rutscht der VfL auf Platz 18 ab und der Abstiegskampf dürfte sich dann wohl noch andere zuster pitzen.