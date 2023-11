VfL Bochum: Eilantrag zur Stadionfrage bij der JHV

Bochum.

Ruim 1000 Mitglieder des VfL Bochum waren aanwezig op het Ruhrcongres. Het stadion was tenslotte een thema. Die JHV in Ticker zum Nachlesen.

22.19 uur: Hans-Peter Villis de Mitgliederversammlung geweest. Er is veel opwinding over het podium. We zijn tenslotte aan het eind van de dag en er zijn geen plannen, dus we zullen doorgaan met het doorvoeren van verbeteringen in het Vnovia Ruhrstadion.

22.01 Uhr: De toename van de hoeveelheid plezier die we ontvangen, het is belangrijk om een ​​tweede ervaring te hebben, is voor een prettige voldoening.

21.57 uur: Nu is het tijd voor een nieuwe wijziging in de werkorder. De VfL mocht de digitale operaties voltooien.

21.56 Uhr: Die Wahl valt indeutig aus. Omdat je 100 jaar hebt geleefd, ben je beter af.













21.55 uur: Die Wahl der Commissie vinden steh een. Ihre Mitglieder poseert voor zichzelf. Sinds Roland Mitschke, Kerstin Kliß, Günter Bernhörster, Johann Philipps en Thomas Schönberg. Het probleem en het blok waren bijvoorbeeld dat het geen Vorschläge-geld was.





21.45 Uhr: Der Eilantrag (su) is aan het lassen, de Mehrheit der wesenden Stimmberechtigten is dafür.





21:34 uur: Laten we even afscheid nemen Unterbrechung der Sitzung voor leuke minuten. Het Präsidium beraadslaagde over de eisen van de Eilantragers. Als dat zo was, werden ze aanvaard, zodat ze konden profiteren van de stimuleringsrechten.

21.33 uur: Fan en Mitglied Max Bering mochten finishen Eilantrag staat: Hierdoor worden de VfL Transparantie en de Beste Immuniteit van de Mitglieder gegarandeerd door de betreffende Umbauten des Stadions. Zitat: “Damit soll auch Druck auf die Stadt ausgeübt zijn.”

20:58 uur: Volg het bericht van de Finanzchef Ilya Kaenzig. De stand van de VfL in dit seizoen bedraagt ​​18.509 verkochte Trikots. In het gecombineerde Vorsaison waren dat er 25.704.

20:47 uur: Fabian vergeet nooit alle belangrijke aspecten van zijn leven, wat ook het geval is in de huidige tijd van zijn leven: Fans, Speler, Trainer, Vorstand, Geschäftsführung.

20:41: Nu is het tijd voor het Profitteam. Fabian blikt terug op het afgelopen seizoen en de daaropvolgende start met nieuwere lagen. Met de vorm van de Trainerpositie van Thomas Reis Thomas Letsch habe es dann but für de Klassenerhalt geicht. Applaus van de Mitglieder.

20:32 uur: Fabian grift sterven idee, wieder eine Zweite Mannschaft en Start zu brengen. In 2015 worden de kosten afgeschaft. Dit is de conclusie voor volgend seizoen.

Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian (links) met financieel manager Ilja Kaenzig. Foto: Ralf Ibing/firo

20.29 Uhr: Fabian vraagt ​​om zijn aanwezigheid, am Nachwuchsleistungszentrum een nieuwe leerplek in zelfmanagement en nog veel werk te doen. Zo leven wij in de stad, maar ook in de toekomst.

20.23 uur: Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian zie die sportieve Bilanz. U zult waarschijnlijk dol zijn op beide vrouwen die in de Regionale Liga aanwezig zijn vanwege hun ondersteunende cursussen. Danach gaat over het Talentenwerk en het Nachwuchsleistungszentrum.

20.17 Uhr: Die Öffentlichkeit soll an dem Planningsproces waren beveiligd. In het eerste kwartaal van 2024 worden wij geïnformeerd en wordt de „Beteiligungsprozss met getroffen personen“ in gang gezet. Aber: “De veiligheid van de VfL staat niet alleen in de Castroper Straße. Auch die Entwicklung des Leistungszentrums an der Hiltroper Straße wordt gedwongen. Dit is waar de planningsbeslissingen een rol spelen”, zegt Villis.

20.15 Uhr: Wie ziet de Zukunft des Vonovia-Ruhr-stadions aus? Villis: “De feiten van de VfL en de stad zullen nog lang voortduren na de hervormingen, die 50 jaar zullen duren met onroerend goed in de stad. De VfL beschikt over de kennis van de festen Willen, zij kan geen standort discussie garanderen. Mensen spelen graag in de Castroper Straße, waar de gemeenschap geen thema is. Insofern is verantwoordelijk voor de overlays op de focus van Thema Stadionumbau. De VfL en de stad hebben een gezonde ziel: het verkeer is goed, en de economie van de stadions en de gemeenschappen is gezond.‘ Beide plannen zijn belangrijk om te overwegen: juridisch, constructief en economisch.

20.06 Uhr: Mittlerweile hat der VfL snel 27.000 Mitglieders. In 2027 zijn dat er 40.000.

19.56 uur: Es folgt Tagesordnungspunkt 5, der Bericht des Präsidiums. “Das Jahresergebnis is absoluut positief 8,1 miljoen euro Jahresüberschuss“, zegt Villis. De Club profiteert van de Erstligazugehörigkeit. Het bedrag bedraagt ​​61,9 miljoen tot 84,4 miljoen. Het particulier vermogen is met 8,5 miljoen euro toegenomen. Villis: “Als je iets draagt, ben je beter af.”

Profiteer van de eerste betaling: Umsatz von 61,9 Millionen van 84,4 Millionen erhöht

19:47 uur: Die Werner Altegoer-medaille, gaat een VfL Nachwuchspreis verloren. Villis: „The Medaille zeugt von Wertschätzung, Bodenständigkeit und entspricht der Haltung von Werner Altegoer.“ Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian übergibt den Preis an Mohammed Mahmoud (U19-Bundesligaspieler en DFB-Auswahlspieler), U17-Spieler Kacper Koscierski (ook DFB-Auswahlspieler), Ruben Schneider (U16-Bundesligaspieler) und Anna Markies (17), die sinds 2010 in Portugal speelt in de Frauen-Regionalliga.

VfL-Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Photo Services

19:38 uur: Gunther Pohl hat als Reporter meer dan 1200 Spiele des VfL-reacties. Villis: “Günther ist wie der VfL – nicht nur ein Reporter, sondern auch gesellschaftlich elders. Er wordt ruim 150.000 euro ingezameld voor de Actie Lightblicke.”

19.37 uur: 16.00 uur We stonden op de avond van het podium voor een lange avond vol entertainment. Zie hier in Ehrennadeln:

23 vrouwen en mannen sinds 25 jaar in VfL

40 jaar: insgesamt 16 Personen, inclusief ex-Bundesligasspeler Harry Fechner

50 Jahre: 3 Mitglieder – Armin Lökenhoff, Günther Pohl, Wulf Redeker

60 jaar: Horst Christopeit (84 jaar) – Kapitän der 68er-Mannschaft in DFB-Pokalfinale. Villis: “Er is een uitzonderlijke Torwart.”

70 jaar reünie: Hans-Ulrich Gast – voor zijn plezier en applaus

19.14 uur: Op der Tagesordnung ga naar de Wahl der Findungskommission. Vorschläge voor nieuwe Mitglieder gaat over alles. Daarom zijn wij verantwoordelijk voor de beoordeling van de VfL, die verantwoordelijk is voor de informatie over de Onderzoekscommissie, en dus persoonlijk verantwoordelijk is voor de Wiederwahl.

19.11 uur: 1035 Mitglieder sinds het bijwonen van het Ruhrcongres. Insgesamt hat der Verein etwa 25.000 Mitglieder.

19.03 uur: Der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis begrijpt de Mitglieder. We waarderen het applaus van het vrouwelijke team met trainer Kyra Malinowski, de U19 met trainer Heiko Butscher en de professionals, afkomstig van de ervaren trainer Thomas Letsch en co-trainer Markus Feldhoff.

18.50 uur: De Mannschaft is welkom, we kregen applaus.

18:49 uur: De Professional Mannschaft is nog steeds beschikbaar. Hoofdtrainer Thomas Letsch en medetrainer Markus Feldhoff aber waren fehlen. Als je ziek bent, verlies je nog steeds je trainingsgevoel.

De stadionfunctie is het grootste thema van het jaarlijkse evenement VfL Bochum een diesem Dienstag (vanaf 19.00 uur). Tijdens uw verblijf krijgt u meer informatie over de Football League. De Vereinsspitze wordt een eitje in de Einzelheiten des Gutachtens zum Um-oder Neubau. Ik ben Ruhr-congres durf er lang over te praten.

Afhankelijk van de taakomschrijving kan de Wahl der Commissie vinden. Als u geïnteresseerd bent in de VfL, kunt u de resultaten van de presidiums bekijken. In 2022 had de Onderzoekscommissie voor Roland Mitschke een aparte Rolle, aangezien het het “Team Dr. Karl-Heinz Bauer” zur Wahl jijß was.

Denk aan uw team tijdens uw langdurige vervolgbezoeken/voorzitters Hans-Peter Villis an, dat is het einde met betere resultaten. De Vorschlagsfrist für Kandidatinnen und Kandidaten für de Findungskommission, die sinds 14 november van start ging, is eveneens opgeheven. Weitere Wahlen stehen nicht auf der Tagesordnung. We leggen de Mitgliederversammlung hier uit Ik ben Liveticker.









