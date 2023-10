Auf den Jubel folgte ein Schock: Der VfB Stuttgart macht sich Sorgen um Stürmer Serhou Guirassy. Der Angreifer der Schwaben brachte den VfB im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin früh in Führung (16.), doch kurz darauf endete sein Arbeitstag vorzeitig. Der 27-Jährige musste mit einer spürbaren Verletzung ausgewechselt werden und Sommer-Neuzugang Deniz Undav kam ins Spiel (30.). Der VfB siegte dennoch mit 3:0.

Was ist passiert? Alles begann mit der Fortsetzung des Guirassy Festivals. Der brillante Stürmer köpfte Stuttgarts erste große Chance nach Flanke von Anthony Rouault zur Führung. Es war der 14. Saisontreffer des achtfachen Nationalspielers aus Guinea, der seinen Vorsprung in der Torschützenliste vor Bayern-Superstar Harry Kane (neun Tore) weiter ausbaute.

Allerdings konnte der Mittelstürmer kein weiteres Polster mehr herausholen. Nach einem robusten Duell mit Union-Profi Lucas Tousart fasste sich Guirassy mit schmerzverzerrter Grimasse an den linken hinteren Oberschenkel – er hatte sich offenbar während des Duells um den Ball etwas zugezogen. Der Angreifer wurde anschließend an der Seitenlinie behandelt. Nach einer kurzen Diskussion rief Trainer Sebastian Hoeneß Joker Undav zu sich. Guirassy konnte nicht weiter gehen. Als Grund für die Auswechslung nannte Hoeneß nach dem Schlusspfiff „muskuläre Probleme“. Wie lange der Stürmer fehlen wird, werde sich „in den nächsten Tagen“ erfahren.

VfB Stuttgart: Guirassy mit beeindruckender Bilanz

Es ist klar, dass eine Niederlage von Guirassy dem VfB definitiv schaden würde. Mit seinen 14 Saisontoren hatte er maßgeblichen Anteil am beeindruckenden Start der Schwaben in die Liga, die sie mit sieben Siegen aus acht Spielen in die Spitzengruppe der Tabelle brachten. Hoeneß rechnet aufgrund des Fehlens des Offensivmanns mit „etwas weniger Körperlichkeit“ in der Stuttgarter Offensive. „Aber wir haben sechs verschiedene Spieler, die an Toren beteiligt sind. Das ist es, was uns auszeichnet. Wir haben viele Leute, die das Spiel offensiv positiv beeinflussen. Wir sind auf einem positiven Weg und wollen ihn so lange wie möglich mitnehmen“, fügte der Trainer hinzu.

Übrigens: Guirassys 14 Tore in acht Spielen sind nach Angaben des Datendienstleisters Opta Der erste Bundesliga-Angreifer, dem dieses Kunststück seit der Jahrtausendwende gelang. Im europäischen Vergleich erzielte nur der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo an den ersten acht Spieltagen der Saison 2014/15 mehr Tore (15 für Real Madrid).