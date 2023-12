VfB Stuttgart: Manchester United wil Serhou Guirassy | Sport

Altijd meer Top-Vereine sinds heiß auf Stuttgart Angreifer Serhou Guirassy (27). Met 16 torens in elf wedstrijden spelen zij hun rol in de actie van de voetbalwereld.

BILD is enthousiast over de leeftijd waarop de Champions League-Vereine AC Mailand, Newcastle United en Atlético Madrid een augustus van de Tor-Ungeheuer hebben verworven.

Binnenkort komen we naar een andere Welt-Klub!

Werben een Guirassy

Na de BILD-informatie is de Premier League-Rekordmeister Manchester United (momenteel Tablelensechster) op Guirassy verschenen. De Stuttgart Star is een van de meer Stürmern, die actief betrokken is bij de drievoudige Champions League Siege. En: Wie Bild erfuhr, fühlt sich Guirassy vom Intereste der “Rode Duivels” geschmeichelt. Een vakantie in de winter is geen kwestie van categorie.

Zwart is de VfB-offiziell en geen enkele Verein is opnieuw gearrangeerd. Maar in de Hintergrund kunnen mensen die de Markt bezoeken, zelf hun eigen Angebote lassen.

In Engeland kon ik tijdens mijn zomervakantie nog een keer op bezoek komen. Euro Ablöse fest nach Stuttgart wechselte, seinen Traum von der Premier League erüllen.

Feit is: Bedankt voor het ontvangen van de prijs van de Goalgetter van de VfB in de winter voor de Schnäppchenpreis van 17,5 miljoen euro.

Als je er niet gepassioneerd over was, is het een Wechsel in die Wüste. Wie het artikel leest, heeft Guirassy Clubs uit Saoedi-Arabië, waar inmiddels rekening mee is gehouden, een duidelijke Absage daar. Der Stürmer gaat op Europees topniveau spelen, maar zit niet in de Wüstenstaat.

En dat ga je in Nederland doen, meer kun je verdienen…